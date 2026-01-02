ГАИ пригрозила пешеходам штрафом до 225 рублей — "Ведут себя нелогично"

Опубликовано: 02.01.2026 12:08 , Обновлено: 02.01.2026

ГАИ (Госавтоинспекция) Минска предупредила, что готова применять меры к пешеходам, которые нарушают ПДД (правила дорожного движения) в эти новогодние праздники и "ведут себя нелогично и неосторожно".

“Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают нетрезвые пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно, могут появиться в самом неподходящем месте и даже могут выбрать проезжую часть местом для отдыха”, — пояснили в Госавтоинспекции, в чем видят опасность таких пешеходов.

В ГАИ напомнили, что действие правил дорожного движения позволяет штрафовать нарушителей. Причем за отказ дуть в трубочку (да-да, это могут потребовать не только от водителей) грозит особенно высокий штраф: от 3 до 5 базовых величин (до 225 рублей).

Мало того, в ГАИ попросили белорусов при виде пьяных пешеходов звонить по номеру 102 и сообщать о них.