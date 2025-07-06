ГАИ предупредила взрослых белорусов о штрафах за поведение детей. Кому до 420 рублей?

Опубликовано: 06.07.2025 16:37 , Обновлено: 06.07.2025

В ГАИ Витебской области сообщили, что взрослые белорусы могут получить штраф за своих детей. В данном случае речь идёт о ситуациях, когда несовершеннолетние каким-то образом сели за руль. Пусть родители об этом могли и не знать.

“В этом году в Витебской области уже зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние водители. И в четырёх случаях именно они являлись виновниками аварий”, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

За передачу машины бесправникам в КоАП РБ предусмотрен штраф до 5 базовых величин (210 рублей). Но и это ещё не всё.

В ГАИ предупредили, что при задержании бесправных подростков на дорогах общего пользования машины и мотоциклы будут изымать и размещать на охраняемые стоянки. Что тоже стоит денег.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что родители могут заплатить и по другой статье.

“Законные представители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, в соответствии со ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь”, - предупредили в ГАИ Витебской области.

Кстати, согласно данной норме, белорусы могут получить как предупреждение, так и штраф до десяти базовых величин (420 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok белорусы вступили в дискуссию о другом запрете для детей и подростков.

Жительница Волковыска опубликовала эмоциональное видео в TikTok с призывом к родителям. Ролик стал вирусным, набрав за несколько дней более 700 тыс. просмотров. Вероятно, тема зацепила многих, так как белорусы оставили более 4 тыс. комментариев с различными мнениями.

Белорусы в TikTok призвали запретить ездить на электросамокатах до 18 лет. Согласились не все