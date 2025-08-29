ГАИ предупредила водителей о новом «изгибе» на Немиге – «Для повышения пропускной способности»

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Опубликовано: 29.08.2025 14:19 , Обновлено: 29.08.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об изменении организации дорожного движения на одной из центральных улиц Минска - Немига. На одном из её участков недавно появился характерный изгиб, что привело некоторых автомобилистов в замешательство. В ГАИ объяснили, что и как изменится по окончании ремонта.

Изменения в организации движения произошли у здание №44 по улице Немига, где идёт строительство многофункционального комплекса. Из-за него пришлось перенести остановочный пункт “Мясникова” по четной стороне улицы, от пересечения с улицей Мясникова до регулируемого пешеходного перехода у остановки “Музыкальный театр” - организовать разделительную полосу. На ней в скором времени установят дорожное ограждение.

Дополнительно у здания №26 по улице Мясникова организовали “изгиб проезжей части улицы Немига” и выделили непрерывную полосу для общественного транспорта - от площади Богушевича до проспекта Победителей в обоих направлениях. В ГАИ объяснили эти изменения на ремонтируемом участке дороги необходимостью “повышения пропускной способности” одной из самых загруженных центральных улиц города и “обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта” на этом участке.

Схема организации движения по Немиге от ГАИ Минска

Пока у автомобилистов новая схема движения вызывает замешательство из-за образовавшегося “кармана” на изгибе дороги. На это на днях пожаловались читатели портала Onliner.by. Судя по кадрам, в заблуждение пока водителей вводит и старая разметка на дороге, и отсутствие предупреждающих об изменении схемы движения знаков. Однако в ГАИ пояснили, что схему организации дорожного движения поменяют уже после того, как на данном участке закончат менять асфальт. Работы там будут продолжаться ещё как минимум неделю.

При этом замену асфальта на Немиге и Городском Валу проводят без полного ограничения движения транспорта :

пополосное фрезерование покрытия проезжей части намечено с 20:30 29 августа до 6:00 30 августа - на улице Немига на участке от площади Богушевича до улицы Городской Вал;

укладка нижнего слоя: с 20:30 31 августа до 06:00 1 сентября - на улице Городской Вал на участке от улицы Немига до улицы Интернациональной; с 20:30 1 сентября до 06:00 2 сентября и с 20:30 2 сентября до 06:00 3 сентября - на улице Немига на участке от улицы Городской Вал до площади Богушевича.

Ограничения для всех видов транспорта введут на ремонтируемых участках лишь на время укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия: