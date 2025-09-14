ГАИ предупредила белорусов о неожиданных штрафах до 8400 рублей
В ГАИ Минска напомнили, что белорусы после выходных могут попасть на штраф до 200 базовых величин (8400 рублей). Но и это ещё не всё - можно лишиться прав и автомобиля.
Естественно, речь идёт о наличии алкоголя в выдохе и крови водителей, но в данном случае не из-за только что приятного спиртного.
В Госавтоинспекции напомнили, что состояние «похмелья» за рулем не менее опасно. А последствия будут такие же, как и после вождения машины сразу после рюмки.
“Не все водители осознают, что опьянением считается и наличие остаточного алкоголя в организме. Если автомобилист вечером употребил спиртное, на следующий день в его организме может остаться этиловый спирт, а алкотестер выявит его пары в выдыхаемом воздухе”, - сообщили в ГАИ.
В ведомстве настаивают, что даже если водитель не чувствует опьянения или симптомов похмелья, “садиться за руль нельзя”. В Госавтоинспекции заявили, что при остаточном опьянении “замедляются рефлексы, нарушается координация, что крайне важно при управлении транспортным средством”.
Мало того при наличии повышенного уровня алкоголя в крови штраф может достигать 200 базовых величин с лишением права управления до 5 лет.
“Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности”, - предупредили в ГАИ.
Стоит также помнить, что Госавтоинспекция традиционно усиливает наблюдение за дорогами в выходные и сразу после них. Надежда, что можно “проскочить” - тоже рискованная. Каждый понедельник сводки со всей Беларуси пестрят информацией о задержаниях пьяных за рулём. Иногда счёт идёт на десятки в каждой области.