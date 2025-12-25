ГАИ предупредила белорусов о "рождественских" обменах на дорогах. Что это значит?
ГАИ Беларуси сообщила, что в период длинных выходных, приуроченных к Рождеству, на дорогах страны будут проводиться специальные мероприятия. Также ведомство ввело усиленные меры контроля, особенно в местах празднования.
В эти дни акцент при надзоре за дорожным движением Госавтоинспекция решила сделать не только на водителях, но и на отслеживании пешеходов. Что касается водителей, то особое внимание будет уделено следующим нарушениям:
- превышению скорости,
- соблюдению правил маневрирования,
- правилам перевозки пассажиров.
Для этого ГАИ планирует задействовать спецподразделениия «Стрела» (правда, не уточняя, в каких именно районах). Кроме того, соседние районные Госавтоинспекции обменяются экипажами ДПС. По всей видимости, эта мера призвана исключить влияние личных знакомств и неформальных отношений между инспекторами ГАИ и местными водителями.
Госавтоинспекция также напомнила, что в Беларуси начались школьные каникулы и наступили морозы. Водителям необходимо учитывать эти факторы.