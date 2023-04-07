ГАИ пообещала белорусам на выходных "мероприятия" с "жёсткими оценками". Предупредили о 200 базовых штрафа

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Опубликовано: 07.04.2023 17:55 , Обновлено: 07.04.2023

ГАИ отдельных областей Беларуси и Минска сообщили 7 апреля, что на выходных устроят мероприятия на дорогах страны. Ловить будут за "грубые нарушения" ПДД и раздавать "жёсткие оценки". В Минске, например, пообещали усиленно выявлять пьяных водителей и бесправников.

“Помимо этого, милиционеры ориентированы на проведение профилактической работы с минчанами о недопустимости безрассудного поведения за рулем”, - сообщили в ГАИ.

Там напомнили, что по приказу министра внутренних дел инспекторы ГАИ будут давать “принципиальная и жёсткая оценку”. “За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности”, - напомнили в ГАИ.

А в Могилевской области пошли ещё дальше и пообещали усиленный контроль не только на выходных, но с 7 по 11 апреля.

Аналогичные мероприятия будут и в других областях. А в западных ещё и услят дежурство в районе костелов. Ведь на выходных верующие будут отмечать Пасху.