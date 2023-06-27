ГАИ организовала мотопатрули и рейды на гражданских авто. Кого ловят в Минске с 27 по 29 июня?

Опубликовано: 27.06.2023 09:13 , Обновлено: 27.06.2023

Госавтоинспекция с 27 по 29 июня планирует проводить на дорогах Минска профилактические мероприятия по профилактике соблюдения скоростных режимов. Для выявления нарушителей инспекторы ГАИ отправятся, в том числе, в мотопатрули и негласные рейды на гражданских автомобилях.

Как пояснили в ГАИ Минска, в ближайшие три дня инспекторы усилят надзор за движением на потенциально опасных участках дорог - там, где риск ДТП из-за превышения скорости очень велик. Особо пристальное внимание сотрудники инспекторы намерены уделять каршеринговым автомобилям и мотоциклистам.

Гласный контроль на служебных автомобилях с характерной цветографической раскраской в рейдовых мероприятиях также будет задействован, предупредили в ГАИ. Помимо пресечения нарушений правил дорожного движения инспекторы также намерены провести в эти дни “широкую информационно-разъяснительную работу с населением”.

В ГАИ Минска также озвучили статистику по авариям за первые пять месяцев этого года. По данным ведомства, из-за несоблюдения скоростного режима на столичных дорогах произошло 23 ДТП. В результате погибли 3 человека, а ещё 22 - получили травмы различной степени тяжести.

Риск смертельного исхода для пешехода в ДТП на скорости 65 км/ч – 84%

Между тем в Гродненской областной ГАИ рассказали, чем чревато превышение скорости в городских условиях. По их данным, на скорости 80 км/ч риск возникновения аварийной ситуации возрастает почти вдвое, чем при соблюдении предельно допустимой в городе скорости.

“Скорость выше нормы не дает практически никакого выигрыша во времени, зато увеличивает нервное напряжение водителя. Начав движение рывком в городе с перекрестка он, как правило, станет у следующего пересечения улиц перед красным сигналом светофора и помешает водителю, движущемуся с рекомендуемой оптимальной скоростью”, - отметили в ГАИ.

Там также напомнили о том, что тяжесть последствий аварии напрямую зависит от скорости авто, особенно, если пренебрегать погодными условиями. О них не стоит забывать не только в гололёд или в дождь, но и в жару, подчеркнули в ГАИ.

“Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. «Без тормозов» может остаться ваш автомобиль даже на сухом и чистом асфальте. В жаркий летний день на прямом солнце температура асфальта может превышать 50°С”, - пояснили инспекторы. Они отметили, что многие водители не учитывают резкое ухудшение сцепления шин с дорогой в таких условиях и, как следствие, значительное увеличение тормозного пути.

В ГАИ также рассказали, что согласно статистике, рассчитанной специалистами опытным путем, при аварии на скорости 30 км/ч вероятность смертельного исхода для пешехода составляет всего 5%. При увеличении скорости до 50 км/ч риск, соответственно, повышается до 40%, а на скорости 65 км/ч составляет уже 84%.