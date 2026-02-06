ГАИ одной области Беларуси взяла на контроль дворы жилых домов

Опубликовано: 06.02.2026 10:36 , Обновлено: 06.02.2026

Госавтоинспекция усилила контроль за обстановкой во дворах жилых домов в Брестской области. Основное внимание в ходе анонсированных профилактических рейдов будет уделяться двум категориям транспортных средств, а местных жителей инспекторы попросили "проявлять бдительность" и сообщать им о зафиксированных нарушениях автомобилистов.

Под усиленный контроль ГАИ Брестчины решила взять курьеров служб доставки и водителей, обслуживающих организации. Им в отдельных случаях разрешается выезжать на тротуары, что создаёт определённый риск для пешеходов в жилых зонах. Здесь пешеходы имеют преимущество, на дорогу внезапно могут выбежать дети, а водители служб доставки, работа которых предполагает жесткие временные рамки, нередко игнорируют эти обстоятельства.

Поэтому в целях профилактики инспекторы решили устроить проверки по дворам и уделить особое внимание следующим нарушениям:

превышение скорости - в жилых и пешеходных зонах она не должна превышать 20 км/ч,

несоблюдение правил парковки - техника не должна мешать проезду и не должна заезжать на газоны,

игнорирование приоритета пешеходов - в жилых зонах они имеют право идти как по тротуару и обочине, так и по проезжей части, а водители обязаны уступать им дорогу,

правила маневрирования - двигаться задним ходом разрешается только в случае, если это не создаёт препятствий окружающим и лишь убедившись в безопасности манёвра,

пользование мобильным во время движения без специальной гарнитуры.

От руководителей курьерских служб в ГАИ потребовали также усилить контроль за дисциплиной водителей.

“Постоянная спешка и игнорирование специфики движения в жилой зоне недопустимы”, - категорично заявили в ГАИ.

Кстати, самих жильцов в ГАИ Брестчины попросили “проявить бдительность” и сообщать о нарушениях ППД со стороны водителей служб доставки в милицию по телефону или через чат-бот.