ГАИ одной из областей Беларуси объявила о "мероприятиях" в отношении детей-водителей. Это как?
В ГАИ Витебской области 26 апреля заявили, что начали комплекс "профилактических мероприятий", направленных на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта, а также детей-водителей.
В рамках обещанных мер инспекторы намерены также устроить рейды на мотоциклистов. А ещё провести беседы в трудовых коллективах и старших классах.
В ГАИ заявили, что водителям мототранспорта необходимо “хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях”, а также соблюдать правила маневрирования.
Причем тут дети?
Согласно правилам дорожного движения, водителем в Беларуси считают любого человека, управляющего транспортным средством, самоходной машиной, за исключением лица, обучаемого управлению. К водителю приравниваются также всадники и погонщики скота.
Таким образом, велосипедисты и скутеристы тоже являются водителями. Так как от них не требуется наличие прав, зачастую они нарушают по незнанию ПДД, находясь на или пересекая проезжую часть.