ГАИ одной из областей Беларуси объявила о "мероприятиях" в отношении детей-водителей. Это как?

Опубликовано: 26.04.2023 09:43 , Обновлено: 26.04.2023

В ГАИ Витебской области 26 апреля заявили, что начали комплекс "профилактических мероприятий", направленных на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта, а также детей-водителей.

В рамках обещанных мер инспекторы намерены также устроить рейды на мотоциклистов. А ещё провести беседы в трудовых коллективах и старших классах.

В ГАИ заявили, что водителям мототранспорта необходимо “хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях”, а также соблюдать правила маневрирования.

Причем тут дети?

Согласно правилам дорожного движения, водителем в Беларуси считают любого человека, управляющего транспортным средством, самоходной машиной, за исключением лица, обучаемого управлению. К водителю приравниваются также всадники и погонщики скота.

Таким образом, велосипедисты и скутеристы тоже являются водителями. Так как от них не требуется наличие прав, зачастую они нарушают по незнанию ПДД, находясь на или пересекая проезжую часть.