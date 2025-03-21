ГАИ объявила тайные рейды по всей Беларуси с 21 по 24 марта. За кем отправят следить беспилотники и "Стрелу"?

Опубликовано: 21.03.2025 10:17 , Обновлено: 21.03.2025

Госавтоинспекция рассказала о том, за кем планирует усилить наблюдение в грядущие выходные. Традиционно инспекторы повышают уровень контроля на дорогах уже с пятницы, а сами рейды "выходного дня" завершаются лишь в понедельник. На этот раз общереспубликанские рейды решили сделать тематическими, объединив их в профилактическую акцию под названием "Встречная полоса!".

Как пояснила представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, рейды с 21 по 24 марта запланированы по всей стране, причём проводиться они будут в формате смешанного контроля. Это означает, что инспекторы будут вести наблюдение не только в хорошо заметных патрульных авто, но и в служебных автомобилях в гражданском исполнении, которые с ходу в потоке и не заметишь.

Проявить особую осторожность на дорогах в эти дни водителям стоит ещё и потому, что инспекторы планируют взять на вооружение не только привычные радары, но и следить за обстановкой с помощью камер наружного наблюдения, а также запустить в небо беспилотники .

Как понятно из названия профилактической акции, в объективе камер, в том числе беспилотников, окажутся те водители, которые нарушают правила обгона и позволяют себе выехать на полосу встречного движения там, где эти манёвры запрещены.

Кроме того, не обойдётся и без ставших уже привычными рейдов специального подразделения ДПС “Стрела” . Впрочем, на этот раз в МВД не уточнили, в какие именно области их решили направить в эти выходные, сообщив лишь, что с помощью “Стрелы” планируют отрабатывать “районы с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой”.

Дети в объективе внимания с 20 марта по 4 апреля

Дополнительно водителям следует учесть, что в связи с приближением школьных каникул (они начинаются уже в это воскресенье, 23 марта, и продлятся неделю) ГАИ усилила контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей. В Минске в добавок ко всему с 20 марта по 4 апреля запустили тематическую информационную кампанию, направленную на предупреждение ДТП с участием детей и подростков. В рамках этой кампании в ГАИ пообещали следить за:

соблюдением правил проезда пешеходных переходов,

за движением транспорта в жилых и пешеходных зонах,

правилами остановки и стоянки транспортных средств,

правилами перевозки детей.

По окончании каникул в ГАИ пообещали также вывести на дороги дополнительные наряды перед милиции общественной безопасности и добровольцев из числа членов БРСМ, чтобы усилить контроль за ситуацией на пешеходных переходах и прочих участках, наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием детей.

Какие штрафы грозят любителям весеннего дрифта и стритрейсинга?

В свою очередь милиция Брестчины сообщила об усилении контроля за любителями городского дрифта и стритрейсинга. Там назвали эти виды спорта “опасным видом вождения, навыками которого обладают не все водители” и напомнили о том, что на дорогах общего пользования и дрифтовать, и заниматься стритрейсингом в Беларуси запрещено.

“Участники нелегальных соревнований нарушают правила дорожного движения (превышают скоростные режимы, выезжают на полосу встречного движения, нарушают правила маневрирования), создавая тем самым опасность для других автомобилей и пешеходов. В результате таких гонок нередко происходят ДТП, в которых гибнут сами стритрейсеры, пассажиры, иные участники дорожного движения, в том числе и случайные прохожие”, - пояснили категоричную позицию ГАИ относительно этих видов вождения в милиции Брестчины.

[info_b]В милиции пояснили, что за дрифт или стритрейсинг водителей могут привлечь по статьям за нарушение требований дорожных знаков или разметки либо нарушение правил маневрирования или проездов перекрестков. За все эти нарушения предусмотрена административная ответственность - штрафы от 1 до 5 базовых величин (то есть от 42 до 210 рублей сегодня).[/info_b]