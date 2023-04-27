ГАИ объявила на пятницу, 28 апреля, "профилактические рейды" и "отработки" по всей Беларуси. Кого будут "исключать" из движения?

Опубликовано: 27.04.2023 14:35 , Обновлено: 27.04.2023

В пресс-службе ГАИ МВД Беларуси сообщили, что в стране каждую последнюю пятницу месяца проводились и будут проводиться рейды и "профилактические" мероприятия под названием "Единый день безопасности дорожного движения". 28 апреля не станет исключением.

В это раз в рамках “безопасного дня” инспекторы ГАИ будут уделять внимание выявлению водителей, “не имеющих права управления соответствующей категории”, а также будут “исключать из участия в дорожном движении” мотоциклы с конструктивными изменениями, не зарегистрированными в установленном порядке.

“Сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд профилактических мероприятий, посетят трудовые коллективы, чтобы напомнить велосипедистам, водителям мототранспорта, автомобилистам о причинах и последствиях ДТП, правилах безопасного участия в дорожном движении, ответственности за грубые нарушения”, - пообещали в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в столичной ГАИ сообщили, что уделяют «пристальное внимание» так называемому «дорожному хулиганству». Что это такое и как за это собираются наказывать?

В ГАИ Минска рассказали, что будут считать «дорожным хулиганством» и как за него наказывать