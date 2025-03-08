ГАИ объявила "мероприятия" по всей Беларуси с 8 марта. Где пообещали "Стрелу" и "целенаправленные отработки"?

Опубликовано: 08.03.2025 12:02 , Обновлено: 08.03.2025

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили 8 марта, сразу после того, как поздравили женщин с праздником, что Международный женский день не помешает "профилактическим мероприятиям" на дорогах по всей стране. Мало того, они продлятся до 10 марта.

Одной из причин старта новых проверок на дорогах в МВД назвали “благоприятные погодные условия”. Из-за чего Госавтоинспекция решилась на дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности.

В МВД уточнили, что с 8 по 10 марта будут искать нетрезвых водителей, а также выявлять нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами также в состоянии опьянения.

“Наряды ДПС проведут целенаправленные отработки автодорог и улиц, уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в круглосуточном режиме. Рейдовые группы специального подразделения ДПС “Стрела” выбыли в наиболее аварийные районы Гродненской и Минской областей”, - пообещали в МВД.

Также в ведомстве попросили белорусов самим звонить по номеру 102 и рассказать о замеченных пьяных водителях и пешеходах. Помимо того, в МВД призвали пешеходов и велосипедистов “проявлять повышенное внимание при пересечении проезжей части, в темноте обязательно обозначать себя световозвращающими элементами”.