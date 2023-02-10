ГАИ объявила «масштабную отработку» трассы в трех областях Беларуси
Госавтоинспекция предупредила водителей о рейдах на трассе, которая проходит через три области Беларуси, с 10 по 13 февраля.
В ГАИ рассказали, что автодорогу М-8 «взяли под особый контроль». Трасса проходит от границы России через Витебск, Могилевскую область и Гомель до границы с Украиной.
Подразделения проведут «масштабную отработку аварийно-опасных участков дороги». При этом, инспекторы могут использовать транспорт без специальной окраски.
Кроме того, «к рейдовым мероприятиям на территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД».
Кого будут ловить? Тех, кто нарушает:
- правила обгона и выезда на полосу встречного движения;
- скоростные режимы;
- правила перевозки пассажиров (в первую очередь – детей);
- не предоставляют преимущества в движении пешеходам;
- бесправников;
- нетрезвых водителей.
Кроме того, ГАИ обратит внимание и на нарушения ПДД пешеходами.