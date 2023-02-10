ГАИ объявила «масштабную отработку» трассы в трех областях Беларуси

Опубликовано: 10.02.2023 13:05 , Обновлено: 10.02.2023

Госавтоинспекция предупредила водителей о рейдах на трассе, которая проходит через три области Беларуси, с 10 по 13 февраля.

В ГАИ рассказали, что автодорогу М-8 «взяли под особый контроль». Трасса проходит от границы России через Витебск, Могилевскую область и Гомель до границы с Украиной.

Подразделения проведут «масштабную отработку аварийно-опасных участков дороги». При этом, инспекторы могут использовать транспорт без специальной окраски.

Кроме того, «к рейдовым мероприятиям на территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД».

Кого будут ловить? Тех, кто нарушает:

правила обгона и выезда на полосу встречного движения;

скоростные режимы;

правила перевозки пассажиров (в первую очередь – детей);

не предоставляют преимущества в движении пешеходам;

бесправников;

нетрезвых водителей.

Кроме того, ГАИ обратит внимание и на нарушения ПДД пешеходами.