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ГАИ объявила «масштабную отработку» трассы в трех областях Беларуси

ГАИ объявила «масштабную отработку» трассы в трех областях Беларуси
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Госавтоинспекция предупредила водителей о рейдах на трассе, которая проходит через три области Беларуси, с 10 по 13 февраля.

В ГАИ рассказали, что автодорогу М-8 «взяли под особый контроль». Трасса проходит от границы России через Витебск, Могилевскую область и Гомель до границы с Украиной.

Подразделения проведут «масштабную отработку аварийно-опасных участков дороги». При этом, инспекторы могут использовать транспорт без специальной окраски.

Кроме того, «к рейдовым мероприятиям на территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД».

Кого будут ловить? Тех, кто нарушает:

  • правила обгона и выезда на полосу встречного движения;
  • скоростные режимы;
  • правила перевозки пассажиров (в первую очередь – детей);
  • не предоставляют преимущества в движении пешеходам;
  • бесправников;
  • нетрезвых водителей.

Кроме того, ГАИ обратит внимание и на нарушения ПДД пешеходами.

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