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ГАИ объявила дни "особого внимания" на 5 дорогах Беларуси. Где ещё запланировали "отработки"?

ГАИ объявила дни "особого внимания" на 5 дорогах Беларуси. Где ещё запланировали "отработки"?
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В ГАИ Беларуси объявили на субботу и воскресенье, 26-27 июля, массовые "отработки" дорог экипажами Госавтоинспекции. Там предупредили, что "особое внимание" уделят целому ряду нарушений и их профилактике.

“Особый акцент будет сделан на выявлении нетрезвых и “бесправников”, пресечении нарушений скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, а также контроле за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, детских удерживающих устройств”, - предупредили в ГАИ.

В ведомстве назвали список трасс, где, по всей видимости, нарядов ДПС будет особенно много. Все из-за проведения в Браславском районе фестиваля:

  • “Минск-Витебск”,
  • “Минск-Калачи-Мядель”,
  • “Браслав-Поставы-Мядель”,
  • “Минск-Молодечно-Мядель”,
  • “Полоцк-Миоры-Браслав”.

Впрочем, в Госавтоинспекции предупредили, что инспекторов можно будет встретить и на других дорогах, и улицах городов Беларуси.

Как всегда, в ГАИ попросили водителей быть внимательными, не забывать про ремни безопасности и удерживающие устройства для детей.

Также в ведомстве попросили белорусов звонить, если узнают, что за руль сел кто-то пьяный, или заметили на дороге нетрезвого пешехода.

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