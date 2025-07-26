ГАИ объявила дни "особого внимания" на 5 дорогах Беларуси. Где ещё запланировали "отработки"?

Опубликовано: 26.07.2025 09:25 , Обновлено: 26.07.2025

В ГАИ Беларуси объявили на субботу и воскресенье, 26-27 июля, массовые "отработки" дорог экипажами Госавтоинспекции. Там предупредили, что "особое внимание" уделят целому ряду нарушений и их профилактике.

“Особый акцент будет сделан на выявлении нетрезвых и “бесправников”, пресечении нарушений скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, а также контроле за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, детских удерживающих устройств”, - предупредили в ГАИ.

В ведомстве назвали список трасс, где, по всей видимости, нарядов ДПС будет особенно много. Все из-за проведения в Браславском районе фестиваля:

“Минск-Витебск”,

“Минск-Калачи-Мядель”,

“Браслав-Поставы-Мядель”,

“Минск-Молодечно-Мядель”,

“Полоцк-Миоры-Браслав”.

Впрочем, в Госавтоинспекции предупредили, что инспекторов можно будет встретить и на других дорогах, и улицах городов Беларуси.

Как всегда, в ГАИ попросили водителей быть внимательными, не забывать про ремни безопасности и удерживающие устройства для детей.

Также в ведомстве попросили белорусов звонить, если узнают, что за руль сел кто-то пьяный, или заметили на дороге нетрезвого пешехода.