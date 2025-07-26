ГАИ объявила дни "особого внимания" на 5 дорогах Беларуси. Где ещё запланировали "отработки"?
В ГАИ Беларуси объявили на субботу и воскресенье, 26-27 июля, массовые "отработки" дорог экипажами Госавтоинспекции. Там предупредили, что "особое внимание" уделят целому ряду нарушений и их профилактике.
“Особый акцент будет сделан на выявлении нетрезвых и “бесправников”, пресечении нарушений скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, а также контроле за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, детских удерживающих устройств”, - предупредили в ГАИ.
В ведомстве назвали список трасс, где, по всей видимости, нарядов ДПС будет особенно много. Все из-за проведения в Браславском районе фестиваля:
- “Минск-Витебск”,
- “Минск-Калачи-Мядель”,
- “Браслав-Поставы-Мядель”,
- “Минск-Молодечно-Мядель”,
- “Полоцк-Миоры-Браслав”.
Впрочем, в Госавтоинспекции предупредили, что инспекторов можно будет встретить и на других дорогах, и улицах городов Беларуси.
Как всегда, в ГАИ попросили водителей быть внимательными, не забывать про ремни безопасности и удерживающие устройства для детей.
Также в ведомстве попросили белорусов звонить, если узнают, что за руль сел кто-то пьяный, или заметили на дороге нетрезвого пешехода.