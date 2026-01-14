ГАИ назвала белорусам самый "смертельно опасный" маневр

Опубликовано: 14.01.2026 12:55 , Обновлено: 14.01.2026

Госавтоинспекция Гомельской области сообщила, что считает выезд на полосу встречного движения одним из самых "рискованных и смертельно опасных маневров".

“Пересечение сплошной линии разметки или обгон в запрещённом месте часто приводят к лобовым столкновениям. Такие аварии имеют тяжёлые последствия: разрушенные автомобили, серьёзные травмы и гибель людей”, — сообщили в ГАИ.

Кстати, в соседних России, Польше и Литве одним из самых смертоносных маневров тоже считают обгон. Он часто приводит к столкновениям “лоб в лоб”. На высокой скорости это почти гарантированно приводит к тяжким последствиям.

Как правило, при обгоне водители нередко неверно оценивают дистанцию или начинают маневр в запрещенном и опасном месте (на подъеме, перед поворотом, на пешеходном переходе). Одним из опаснейших на самом деле является обгон “паровозиком” — когда водитель пытается проскочить вслед за другим автомобилем, уже выехавшим на встречную полосу.

Напомним, что ещё ранее Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) сообщило о другой опасности на дорогах, которая также может стать для кого-то смертельной. Ведомство предупредило, что на дорогах страны могут быть очень скользкие участки, даже там, где недавно посыпали антиобледенительной смесью. В связи с этим ГАИ даже разослало белорусам СМС.

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