ГАИ Минска объявила три дня утренних и вечерних рейдов "с учётом сезонных факторов"

Опубликовано: 27.01.2026 08:32 , Обновлено: 27.01.2026

Столичная Госавтоинспекция объявила о трёхдневном профилактическом мероприятии, которое инспекторы решили проводить в утреннее и вечернее время. Узнали, с кем на этот раз планируют провести "широкомасштабную работу" инспекторы и где именно в ближайшие дни наибольшая вероятность встретить патрули.

Утренние и вечерние рейды в Минске

Рейды, запланированные в Минске на 27-29 января , будут направлены на профилактику ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения, то есть пешеходами. Инспекторы пообещали “широкомасштабную работу по информированию” людей об основных угрозах безопасности “с учётом сезонных факторов” - правилах дорожного движения в мороз, на скользкой дороге в условиях гололёда и в тёмное время суток.

Впрочем, следить будут не только за пешеходами, но и за водителями, в частности за тем, предоставляют ли они на дороге преимущество в движении пешеходам.

Только во вчерашние сводки в Telegram-канал минской ГАИ попали сразу три случая наезда на пешеходов - на Шаранговича под колёса бусика попала 46-летняя женщина и 12-летняя девочка, на 1-м Загородном переулке сбили 49-летнюю женщину, на улице Ржавецкой - 17-летнюю девочку. Во всех случаях пострадавших пришлось госпитализировать, а причиной ДТП инспекторы называли именно то, что водители не пропускали пешеходов там, где того требовали ПДД.

Для профилактики подобных аварий инспекторы решили выйти в утренние и вечерние рейды вместе с сотрудниками милиции общественной безопасности на аварийно-опасные участки городских дорог. Патрули можно будет встретить неподалёку от пешеходных переходов, где чаще всего происходят наезды на пешеходов, особенно, в такую непогоду, как сейчас.

“Обращаем внимание, что в силу прогнозируемого ухудшения погодных условий всем участникам дорожного движения необходимо проявлять повышенную осторожность. При подъезде к пешеходным переходам водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность остановиться и предоставить преимущество в движении пешеходам”, - дал рекомендации водителям заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Олег Корогвич.

Пешеходов же попросили также усилить бдительность: переходить дорогу только в разрешённых местах, следить за сигналами светофора, нее забывать про фликеры, а на проезжую часть выходить “с разумной осмотрительностью”, лишь после того, как оцените расстояние до приближающегося транспорта и их скорость.

“Детские” рейды в Гомеле

Тем временем в Гомельской области до 31 января будет проходить профилактическая акция ГАИ “Детский тариф: безопасно и удобно!”. Как понятно из названия, там в тематических рейдах инспекторы планируют проверять правила безопасной перевозки детей и использование детских удерживающих устройств.

[inf]Согласно официальной статистике, за прошлый год на дорогах Гомельской области произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В них погибли 4 ребенка, причём в трёх случаях дети были на пассажирском месте.[/inf]

В ГАИ напомнили, что водителей, игнорирующих детские кресла или бустеры, ждёт штраф - до 4 базовых величин (то есть 180 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф кратно возрастает - от 2 до 8 базовых величин (то есть до 360 рублей).

Напомним, в Беларуси перевозить маленьких детей (в возрасте до 5 лет) в легковых авто можно только в специальном детском автокресле, которое ко всему прочему должно соответствовать весу и росту ребенка.

Детей постарше (от 5 до 12 лет) можно перевозить с использованием других удерживающих устройств - бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.