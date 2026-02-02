ГАИ Минска объявила неделю скрытых рейдов. Вот кого решили отстранять от руля

Опубликовано: 02.02.2026 08:14 , Обновлено: 02.02.2026

Столичная Госавтоинспекция (ГАИ) объявила неделю скрытых рейдов, в которых инспекторы будут отслеживать одну категорию водителей - как в традиционных патрулях, так и по камерам видеонаблюдения, подключённым к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Нарушителей пообещали оперативно отстранять от участия в дорожном движении.

Тематические рейды объявили на всю неделю - со 2 по 8 февраля . Главную их цель легко понять по названию профилактического мероприятия: “Трезвость – норма на дороге!”

Впрочем, ловить в транспортном потоку инспекторы на этой неделе планируют не только нетрезвых водителей и пешеходов, но и тех, у кто сел за руль без прав. Их пообещали не просто вычислять и привлекать к ответственности, но и отстранять от участия в дорожном движении.

Как отметил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Олег Корогвич, с особой тщательностью в ближайшие дни инспекторы будут отрабатывать те участки улично-дорожной сети, на которых расположены магазины, увеселительные заведения и автозаправочные станции. Там на этой неделе можно будет встретить инспекторов ГАИ как в гласных патрулях, так и в скрытых. Смешанную форму контроля и отработку по камерам видеонаблюдения инспекторы также планируют применять.

Более того, ГАИ обратилась к белорусам с просьбой сообщать о предположительно нетрезвых водителях и пешеходах, то есть тех, которые, как выразились в инспекции, “ведут себя на дороге неадекватно” и “создают опасность для себя и окружающих”. Дать сигнал для проверки ГАИ можно как по телефону 102, так и в чат-бот МВД “Мы всегда рядом!”.

“Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию”, - отметили важность такого содействия в ГАИ.

Что грозит за “пьяные” нарушения?

Напомним, нетрезвых водителей в Беларуси привлекают по части 1 статьи 18.15 КоАП Беларуси. Суровость наказания по ней напрямую зависит от тяжести опьянения:

от 0,3 до 0,8 промилле включительно - лишение прав на 3 года и штраф в 100 базовых величин (сегодня это 4500 рублей),

свыше 0,8 промилле – лишение прав на 5 лет и штраф в 200 базовых (то есть 9000 рублей сегодня).

[inf]В случае, если водитель попадается нетрезвым повторно в течение года, ему может грозить уже уголовная ответственность, причём с конфискацией авто, независимо от того, принадлежит ли оно ему или нет.[/inf]

Что касается пешеходов , из за “пьяные” нарушения грозит также может грозить штраф - от 3 до 5 базовых величин (до 225 рублей). Если же их нетрезвое поведение на дороге приведёт к созданию аварийной ситуации, штраф им грозит более внушительный - от 3 до 8 базовых величин (до 360 рублей).