ГАИ Минска обвинила сбитую троллейбусом самокатчицу в непредоставлении преимущества. Ехала на зелёный

Опубликовано: 30.03.2026 11:43 , Обновлено: 30.03.2026

Минская Госавтоинспекция сообщила, что в Минске 16-летняя девушка была сбита троллейбусом, когда пересекала дорогу на зелёный свет по пешеходному переходу.

Тем не менее, в ГАИ столицы дословно о ДТП сообщили так:

“пересекая проезжую часть улицы Колесникова по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора не спешилась и не предоставила преимущество троллейбусу”.









В дальнейшем троллейбус выехал за пределы проезжей части. Девушку же отвезли в учреждение здравоохранения для обследования.

В Госавтоинспекции не пояснили, почему девушка должна была предоставить преимущество троллейбусу, поворачивающему направо.

Пункт 100 13-й главы ПДД Беларуси гласит:

“При повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, уступить дорогу велосипедистам и водителям средств персональной мобильности (СПМ), движущимся по велосипедной дорожке, расположенной в пределах проезжей части дороги, а также всадникам, пересекающим её по дорожке для всадников”.

В то же время, водители СПМ на самом деле должны перед пересечением проезжей части спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований, предусмотренных ПДД для движения пешеходов. Но о преимуществе в таком случае автотранспорта в ПДД не говорится.