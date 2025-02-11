ГАИ Бобруйска показала, за какой "опасный маневр" водитель получил 252 рубля штрафа и лишился прав

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2025 15:08 , Обновлено: 11.02.2025

ГАИ Бобруйска привлекла 65-летнего водителя маршрутки к административной ответственности, выписав штраф в размере 6 базовых величин (252 рубля сейчас) и лишив права управления авто на полгода, за "опасный маневр". Он попал на видео.

Так, по [link href=“https://t.me/uvdmogilev/22475” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] стражей дорог, водитель маршрутки на днях совершил обгон попутно ехавшего трактора на пешеходном переходе. Нарушение зафиксировал видеорегистратор.

[info_b]Согласно ч. 9 ст. 18.13 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за нарушение водителем правил обгона грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от 84 до 420 рублей сегодня). [/info_b]

В ГАИ также напомнили, что обгон - это один из “самых опасных маневров”, который может привести к серьезным последствиям.