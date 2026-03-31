ГАИ Беларуси запустила смешанные мобильные группы следить за «раскаченным» звуком

📷 Фото

Опубликовано: 31.03.2026 15:10 , Обновлено: 31.03.2026

Белорусская Госавтоинспекция вывела на дороги одного из регионов смешанные мобильные группы нарядов ДПС, чтобы следить за одним видом транспортных средств. Впрочем, владельцам таких транспортных следует учесть, на что именно обращают внимание инспекторы, независимо от региона - с приходом весны аналогичные проверки регулярно устраивают все областные ГАИ.

Речь о мотоциклистах. С приходом тёплой погоды, на двухколёсные транспортные средства пересаживаются не только ценители моторомантики, но и сами дорожные инспекторы. В составе смешанных авто- и мотоэкипажей они в эти дни выезжают на дороги Гомельщины, о чём предупредили в областной ГАИ. Однако о начале профилактических рейдов, направленных на мотоциклистов, ранее уже объявили и в других регионах, к примеру, на Минщине, так что эта информация будет полезна не только гомельским байкерам.

В ГАИ рассказали, на что именно будут обращать внимание мотопатрули. Следить будут как за стандартными нарушениями, такими как превышение скорости или игнорирование правил маневрирования и обгона, так и за специфическими мото-реалиями:

лихачами, которые позволяют совершать резкие перестроения в потоке и пренебрегают дистанцией и боковым интервалом;

технической неисправностью транспорта, в особенности - за “раскаченным” звуком (проверить могут как наличие штатного глушителя, так и соответствие уровня шума установленным нормам), а также за состоянием фар и стоп-сигналов;

наличием средств пассивной защиты - специального мотошлема.

Ну а главным аспектом, за которым пообещали следить в ГАИ, это трезвое физическое состояние водителя и наличие водительского удостоверения соответствующей категории.