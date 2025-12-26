ГАИ Беларуси предложила способ снизить риск ДТП в 6,5 раз — «Тревожная тенденция»

Опубликовано: 26.12.2025 10:00 , Обновлено: 26.12.2025

ГАИ выступила с обращением к белорусам, назвав зиму самым опасным периодом на дорогах. Ведомство предложило простой способ, который может снизить вероятность происшествий сразу в 6,5 раз.

При этом воспользоваться этим методом должны именно пешеходы-«невидимки». Речь идёт об использовании световозвращающих элементов.

«Тревожная тенденция: люди перестали носить фликеры! А игнорирование этого элемента часто становится фатальным — в темноте водители замечают пешеходов слишком поздно…» — констатировали в ГАИ.

Там поделились результатами общения с нарушителями, среди которых в основном взрослые. По словам представителей Госавтоинспекции, самые частые оправдания таковы: забыл, потерял, не модно.

ГАИ призвала белорусов вернуться к практике ношения фликеров. В качестве аргумента в пользу такого решения привели следующие расчёты:

В тёмной одежде: пешеход почти невидим в ближнем свете фар.

В светлой одежде: виден за 55 метров. Этого едва хватит для экстренной остановки на скорости 60 км/ч.

Со световозвращателем (фликером): видимость возрастает до 150 метров с ближним светом и до 400 метров с дальним.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что именно конец декабря — начало января — самый опасный период из-за короткого светового дня. А в тёмное время суток человеческий глаз воспринимает всего 5% от того, что видит днём.

«Решение простое: закрепите фликер на одежду, рюкзак, сумку, коляску. Это снижает риск ДТП в темноте в 6,5 раз!» — призвали в Госавтоинспекции.

И это не просто просьба. Согласно статье 17.1 ПДД РБ, “при движении по краю проезжей части дороги или обочине в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами)”. Никаких исключений нет.

Кстати, за отсутствие фликера на одежде, кроме предупреждения, полагается штраф, который варьируется от 1 до 3 базовых.

А что в других странах?

Само слово «фликер», которое используют белорусы, понимают не везде. Те же россияне часто удивляются, услышав его. Хотя в РФ требование носить световозвращающие элементы действует с 2015 года.

В таких странах, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, носить фликеры вне населённых пунктов в тёмное время суток обязательно. А штрафы за нарушение очень серьёзные: в Эстонии, например, достигают 400 евро, а в Финляндии — 50.