ГАИ Беларуси назвала область, где запустит дроны на все выходные. Кому пообещали штрафы до 420 рублей и лишение?

Опубликовано: 24.07.2025 14:23 , Обновлено: 24.07.2025

В Могилевской области объявили на пятницу (25 июля) и все выходные (26-27 июля) особые "рейдовые мероприятия" с участием дронов и инспекторов ГАИ в машинах без ведомственной окраски (негласный контроль).

“В зоне особого внимания - пресечение грубых нарушений ПДД, таких как непредоставление преимущества пешеходам и нахождение в состоянии опьянения уязвимых участников дорожного движения”, - предупредили в Госавтоинспекции.

Также там сообщили, что акцент сделают на поиске и наказании тех водителей, кто будет пытаться совершать обгоны с нарушением ПДД. В ГАИ напомнили, что штрафы за такое поведение на дороге составляют до 420 рублей (10 базовых). Впрочем, могут и лишить прав до года.

Кстати, жителям других областей расслабляться тоже не стоит. Уже в пятницу, 25 июля, по всей стране объявили “Единый день безопасности”.

При этом во время мероприятия представители Госавтоинспекции пообещали, как пропаганду с профилактикой, так и штрафы. В ГАИ заверили, что будут убеждать водителей и пассажиров использовать «пассивные средства безопасности».