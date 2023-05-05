ГАИ Беларуси который день делится фото инспекторов у пешеходных переходов. Снова рейды?

Опубликовано: 05.05.2023 14:41 , Обновлено: 05.05.2023

ГАИ Минска 5 мая снова опубликовала фото своих сотрудников, стоящих рядом с пешеходными переходами. Похожие снимки появлялись всю эту неделю. Что это значит?

Все дело в том, что в Беларуси объявили о повышенном внимании детям на дорогах. По статистике, в конце апреля - мае происходит всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в ведомстве.

Только за последние выходные апреля в результате ДТП погиб ребенок, а шесть детей были травмированы. Поэтому в начале мая у белорусских пешеходных переходов будет особая концентрация инспекторов ГАИ.

“Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на пешеходных переходах, расположенных вблизи учреждений образования и контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения”, - пояснили в Госавтоинспекции столицы.

Впрочем, похожие посты можно наблюдать и в других городах Беларуси. В ГАИ напомнили, что водителям стоит помнить: 80% происшествий с участием детей происходит по вине взрослых .

“Увидев ребенка у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах выбирайте минимальную скорость - из-за автомобиля, дерева, строения может появиться маленький пешеход или велосипедист. Обеспечьте безопасную перевозку детей с использованием специальных удерживающих устройств”, - посоветовали в ведомстве.