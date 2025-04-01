🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2025 10:21 , Обновлено: 01.04.2025

Гость из Польши, колесящий по Беларуси, поделился в TikTok наболевшим. Его «бесит» манера местных водителей занимать левую полосу движения не только для опережения. Видео с эмоциональным рассказом и демонстрацией «проблемы» быстро набрало популярность и, как водится, вызвало жаркие споры в комментариях.

Поляк начал свой рассказ, двигаясь по дороге на въезде в Брест со стороны Минска. Он продемонстрировал поток машин, где некоторые автомобили движутся по крайней левой полосе, хотя, по его мнению, она предназначена исключительно для опережения.

«Почему по левой полосе, которая только для обгона, вы просто ездите? Как это неудобно», — посетовал автор, показывая, как другим водителям приходится маневрировать. Он сравнил это с ситуацией в Европе, в частности в Польше: «Обогнал — сразу съехал на правую полосу. А здесь — левая полоса. И всё — едут».

Поскольку дело происходит уже в населённом пункте (Брест), то пункт ПДД 79.1, запрещающий вне населённых пунктов занимать левые полосы при свободных правых, здесь не работает. Однако продолжает работать пункт 79.2: при трёх и более полосах (а их на видео именно три) занимать крайнюю левую можно, только если заняты другие полосы, либо для опережения, объезда, поворота/разворота.

Судя по видео, средняя полоса действительно занята другими автомобилями. Это формально даёт право водителям в левой полосе двигаться там для опережения тех, кто справа. Более того, пункт 79.3 запрещает перестраиваться на крайнюю правую полосу для опережения при трёх и более полосах. Так что, с точки зрения ПДД, водители в левой полосе не нарушители (если, конечно, не превышают скорость).

Но гостя из Польши, очевидно, раздражает не столько формальное соблюдение ПДД, сколько, по его мнению, отсутствие дорожной культуры. Возможно, как метко предположили в комментариях, у него просто «накопилось» после долгих часов езды по трассе М-1.

Кстати, мнения комментаторов под видео разделились диаметрально.

Есть и согласные с поляком: «Полностью согласна. Тоже не понимаю зачем ездить по левой полосе? Ещё еле-еле едут».

Очень многие, буквально десятки комментаторов, нашли нашим автолюбителям оправдание: «Правая полоса грузовиками разбита». На что тут же получили контрвопрос: «По МКАД тоже разбита? На каком участке средняя полоса разбита?».

Вспомнили и о тех, для кого «моя машина — мои правила»: «Плевать на других — им так удобно», «Моя тачка. Как хочу, так и еду!»

Одна из пользовательниц пошутила, что автомобиль в левой полосе туда «перестроился заранее, чтобы повернуть налево в областную больницу». Хотя до этого поворота ещё километра полтора. «В Кобрине что ли перестроился? Так сказать заблаговременно!» — продолжил шутку другой пользователь.