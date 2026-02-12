Эстония запустила дорогу, где водителям и пассажирам нельзя пристёгиваться ремнями безопасности

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Опубликовано: 12.02.2026 11:41 , Обновлено: 12.02.2026

В Эстонии в минувшие выходные открылась автомагистраль, где водителям и пассажирам не то что не нужно пристёгиваться ремнями безопасности, а категорически запрещено это делать.

Речь о ледовой переправе между двумя островами - Хийумаа и Сааремаа. Маршрут протяженностью около 17 километров проходит по замерзшим водам Балтийского моря и там, действительно, действуют правила, которые немыслимы на обычных автомобильных трассах.

Обычно транспортное сообщение между островами Хийумаа и Сааремаа обеспечивается за счёт паромной переправы Сыру - Трийги, но этой зимой погодные условия выдались непростыми - сначала уровень воды сильно упал, сделав судоходство небезопасным, а затем и вовсе лёд встал, на время остановив переправу.

И вот теперь толщины льда достаточно для того, чтобы пустить транспорт прямо по замерзшему Балтийскому морю. Согласно требованиям эстонских властей, она должна составлять не менее 20–25 сантиметров.

Для Эстонии подобные ледовые дороги — вовсе не в новинку, поэтому правила их эксплуатации давно отработаны. Еще десяток лет назад такие зимние переправы были относительно распространены в регионе. Со временем, с потеплением климата, Балтийское море практически перестало промерзать зимой, и они стали скорее исключением, чем правилом.

Не пристёгнутые ремни и строгое ограничение скорости

Состояние ледового маршрута постоянно контролируется и проверяется властями, но и самим водителям на этом участке дороги придётся проявить особую бдительность. Дело в том, что правила движения по ледовым дорогам значительно отличаются от тех, к которым мы привыкли на суше. Так, ехать по ним разрешается только в дневное время, водителей просят двигаться с постоянной, строго ограниченной скоростью и, что может казаться особо удивительным, ремни безопасности застёгивать запрещается.

Причина последнего требования чисто практическая и связана с безопасностью – если лёд треснет и автомобиль начнёт уходить под воду, пристегнутый ремень безопасности станет лишним препятствием, не позволяющим быстро выбраться из машины, а в таких экстренных ситуациях счёт в буквальном смысле может идти на секунды. Это, действительно, один из тех редких случаев, когда непристегнутый ремень безопасности увеличивает, а не уменьшает ваши шансы на выживание.

Что касается скоростных ограничений, то они на ледовой переправе тоже играют решающее значение. При этом в данном случае речь вовсе не идёт о том, чтобы двигаться максимально медленно. Наоборот, водителям рекомендуется ехать со скоростью не меньше 25 км/ч, в идеале - в диапазоне от 40 до 70 км/ч. Скорость ниже этих пределов не рекомендуется, так как она может вызвать опасный резонанс льда, который может спровоцировать ослабление льда или даже трещины.

На ледовую переправу выстроились очереди

Кстати, интерес к этому ледовому маршруту оказался высок с первого дня. На обоих берегах, со стороны Хийумы и Сааремаа, образовались очереди из десятков автомобилей. Это связано не только с праздным интересом любителей зимнего экстрима. Для многих жителей ледовая переправа даёт значительную экономию времени по сравнению с паромом, который в сложных зимних условиях работает далеко не так стабильно, как летом.

Конечно, это не единственная ледовая переправа в регионе, но далеко не все ледовые дороги в Эстонии имеют официальный статус. Хотя в прибрежных водах и между островами потенциально проложены десятки километров ледовых дорог, национальное транспортное агентство – несмотря на благоприятную погоду – решило не открывать новые переправы в этом сезоне, ссылаясь, среди прочих причин, на финансовые ограничения.

В результате жители некоторых островов, таких как Вормси, решили самостоятельно проложить свои ледовые маршруты. Однако такие переходы осуществляются исключительно на собственный риск автомобилистов.