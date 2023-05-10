ЕПЭУ разрешил проверять онлайн наличие водительских прав у белорусов. Кому дадут доступ?

Опубликовано: 10.05.2023 08:53 , Обновлено: 10.05.2023

На Едином портале электронных услуг Беларуси появилась новая платная услуга - подтверждение факта выдачи водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Теперь узнать о наличии действующих водительских прав можно будет в режиме онлайн. Кто сможет воспользоваться данной услугой?

В первую очередь новая услуга будет полезна для каршеринговых компаний, которые смогут оперативно проверять водительские права клиентов, арендующих авто. Однако, воспользоваться новым сервисом Министерства внутренних дел смогут и другие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Информация будет предоставляться на основании данных автоматизированной информационной системы Госавтоинспекции Беларуси. По идентификационному номеру физического лица (или по серии, номеру и дате выдачи водительского удостоверения) в режиме реального времени можно будет подтвердить наличие действующих прав на управление не только автомобилем, но и мопедом, мотоциклом, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом.