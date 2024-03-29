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Эксперты потребовали убрать из машин экраны и вернуть кнопки. Что с ними не так?

Эксперты потребовали убрать из машин экраны и вернуть кнопки. Что с ними не так?
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За последнее десятилетие экраны-тачскрины просто захватили салоны автомобилей. Кнопок в машинах становится все меньше, а информации, льющейся с экранов все больше. Эксперты по безопасности заявили, что это плохая тенденция.

Исследования показали, что экраны, заменившие не только кнопки, но и спидометры и другие циферблаты могут привести к трагедии: водители становятся более рассеянными.

Опрос S&P Global Mobility среди владельцев автомобилей по всему миру, на который сослалось агенство Bloomberg, показал, что почти все (97%) новые автомобили, выпущенные после 2023 года, имеют по крайней мере один сенсорный экран, расположенный в салоне. Согласно тому же опросу, почти 25% легковых и грузовых автомобилей в США, находящихся в настоящее время на дорогах, имеют экран длиной не менее 11 дюймов.

Эти “информационно-развлекательные системы”, когда-то в основном предназначенные для досуга, например, переключения между песнями Spotify или совершения телефонных звонков, все чаще используются для выполнения различных задач, необходимых для вождения, таких как подача сигналов о повороте.

Consumer Reports, которая регулярно спрашивает водителей об их опыте вождения, утверждает, что только около половины водителей, опрошенных в 2022 году, сообщили, что они “очень довольны” тачскринами в своих автомобилях.

Мало того, известная европейская лаборатория безопасности пошла еще дальше и требует физических кнопок и ручек для некоторых часто используемых функций вождения, если автопроизводители хотят получить наивысший балл по безопасности.

Приборные панели современных авто остались почти без кнопок
Приборные панели современных авто остались почти без кнопок

По данным Sunday Times, начиная с 2026 года, Европейская программа оценки новых автомобилей (NCAP) будет присваивать высший рейтинг безопасности только новым транспортным средствам, которые используют старомодные кнопки и рычаги для включения индикаторов, аварийных огней и других важных функций вождения.

Новые требования могут вынудить автопроизводителей, которые используют оценку безопасности в качестве аргумента при продаже, пересмотреть количество функций, к которым они дают доступ только с помощью сенсорных экранов.

Хотя эти добровольные стандарты распространяются только на Европу, борьба за кнопки набирает обороты среди водителей и в США, сообщило издание Popular Science.

Разработчик Мэтью Эйвери в интервью The Sunday Times назвал широкое распространение потенциально отвлекающих экранов в автомобилях “общеотраслевой проблемой”.

“Новые тесты Euro NCAP, которые должны состояться в 2026 году, побудят производителей использовать отдельные физические элементы управления для основных функций интуитивно понятным образом, что сократит время работы в условиях бездорожья и, следовательно, повысит безопасность вождения”, - сказал он.

В чем проблема?

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Критики сенсорных экранов предупреждают, что все более сложные информационно-развлекательные системы с сенсорными экранами в автомобилях создают проблемы с безопасностью. В отчете AAA Foundation за 2017 год утверждается, что водители, использующие информационно-развлекательные системы для выполнения таких задач, как ввод навигационных пунктов назначения или отправка текста, отвлекались от дороги примерно на 40 секунд. Это большой повод для беспокойства.

Особенно это важно в свете ранних исследований Virginia Tech, согласно которым, для водителей, которые отводят взгляд от дороги более чем на две секунды подряд, вероятность попасть в аварию более чем в два раза выше. Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что отвлекающее вождение, которое может включать в себя просмотр экранов, стало причиной 8% всех дорожно-транспортных происшествий в США в 2021 году.

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