Эксперты потребовали убрать из машин экраны и вернуть кнопки. Что с ними не так?

Опубликовано: 29.03.2024 12:52 , Обновлено: 29.03.2024

За последнее десятилетие экраны-тачскрины просто захватили салоны автомобилей. Кнопок в машинах становится все меньше, а информации, льющейся с экранов все больше. Эксперты по безопасности заявили, что это плохая тенденция.

Исследования показали, что экраны, заменившие не только кнопки, но и спидометры и другие циферблаты могут привести к трагедии: водители становятся более рассеянными.

Опрос S&P Global Mobility среди владельцев автомобилей по всему миру, на который сослалось агенство Bloomberg, показал, что почти все (97%) новые автомобили, выпущенные после 2023 года, имеют по крайней мере один сенсорный экран, расположенный в салоне. Согласно тому же опросу, почти 25% легковых и грузовых автомобилей в США, находящихся в настоящее время на дорогах, имеют экран длиной не менее 11 дюймов.

Эти “информационно-развлекательные системы”, когда-то в основном предназначенные для досуга, например, переключения между песнями Spotify или совершения телефонных звонков, все чаще используются для выполнения различных задач, необходимых для вождения, таких как подача сигналов о повороте.

Consumer Reports, которая регулярно спрашивает водителей об их опыте вождения, утверждает, что только около половины водителей, опрошенных в 2022 году, сообщили, что они “очень довольны” тачскринами в своих автомобилях.

Мало того, известная европейская лаборатория безопасности пошла еще дальше и требует физических кнопок и ручек для некоторых часто используемых функций вождения, если автопроизводители хотят получить наивысший балл по безопасности.

Приборные панели современных авто остались почти без кнопок

По данным Sunday Times, начиная с 2026 года, Европейская программа оценки новых автомобилей (NCAP) будет присваивать высший рейтинг безопасности только новым транспортным средствам, которые используют старомодные кнопки и рычаги для включения индикаторов, аварийных огней и других важных функций вождения.

Новые требования могут вынудить автопроизводителей, которые используют оценку безопасности в качестве аргумента при продаже, пересмотреть количество функций, к которым они дают доступ только с помощью сенсорных экранов.

Хотя эти добровольные стандарты распространяются только на Европу, борьба за кнопки набирает обороты среди водителей и в США, сообщило издание Popular Science.

Разработчик Мэтью Эйвери в интервью The Sunday Times назвал широкое распространение потенциально отвлекающих экранов в автомобилях “общеотраслевой проблемой”.

“Новые тесты Euro NCAP, которые должны состояться в 2026 году, побудят производителей использовать отдельные физические элементы управления для основных функций интуитивно понятным образом, что сократит время работы в условиях бездорожья и, следовательно, повысит безопасность вождения”, - сказал он.

В чем проблема?

Критики сенсорных экранов предупреждают, что все более сложные информационно-развлекательные системы с сенсорными экранами в автомобилях создают проблемы с безопасностью. В отчете AAA Foundation за 2017 год утверждается, что водители, использующие информационно-развлекательные системы для выполнения таких задач, как ввод навигационных пунктов назначения или отправка текста, отвлекались от дороги примерно на 40 секунд. Это большой повод для беспокойства.

Особенно это важно в свете ранних исследований Virginia Tech, согласно которым, для водителей, которые отводят взгляд от дороги более чем на две секунды подряд, вероятность попасть в аварию более чем в два раза выше. Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что отвлекающее вождение, которое может включать в себя просмотр экранов, стало причиной 8% всех дорожно-транспортных происшествий в США в 2021 году.