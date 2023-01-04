Эксперты назвали 20 машин, которые проездят дольше всего

Опубликовано: 04.01.2023 12:26 , Обновлено: 04.01.2023

Эксперты автомобильного портала ISeeCars проанализировали более двух миллионов автомобилей и назвали 20 моделей, у которых самый большой потенциальный срок службы.

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ISeeCars проанализировал более двух миллионов автомобилей, произведенных и проданных как минимум за 10 из последних 20 модельных лет, ранжируя каждую модель по автомобилям с наибольшим пробегом. У всех 20 моделей не менее 2,5% преодолели 200 000 миль (321, 9 км), а лучший 1% этих автомобилей проехал от 230 000 до 297 000 миль (от 370 до 478 км) за последние 20 лет. Например, у 1% Toyota Sequoia на дороге пробег не менее 296 509 миль на одометре (477 184 км).

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Лучшими, по мнению специалистов, являются автомобили Toyota — в топе сразу 10 машин этого бренда.

Так, первое место заняла Toyota Sequoia (477 185 км), второе — Toyota Land Cruiser (450 996 км). А вот на третьей строчке разместилось Chevrolet Suburban (427 654 км). В топ-5 также попали Toyota Tundra (412 027 км) и GMC Yukon XL (406 134 км).

А вот как расположились другие модели автомобилей в рейтинге ISeeCars (значения указаны в милях):

Кроме того, эксперты отдельно назвали лучшие внедорожники, пикапы, минивены, седаны/хэтчбеки, гибриды и электромобили. Подробнее можно почитать по ссылке.

Кстати, специалисты также дали совет тем, кто думает о покупке автомобиля с большим пробегом:

«Вам нужно получить отчет об истории автомобиля, чтобы проверить прошлые аварии и определить, были ли уже выполнены какие-либо серьезные ремонты, включая замену ремня ГРМ или обслуживание трансмиссии. Осмотр перед покупкой сертифицированным механиком может выявить грязь и коррозию днища, а также состояние автомобильного аккумулятора, шин и других деталей, которые обычно изнашиваются. Если горит индикатор проверки двигателя, механик может определить причину и, вероятно, дать оценку для ее устранения».

Ранее Телеграф писал, что американская аналитическая компания J.D. Power опубликовало рейтинг автомобильных брендов, у которых самые удовлетворенные от покупки машины клиенты. Согласно их данным, первое место по уровню удовлетворенности среди премиальных автобрендов стала компания Alfa Romeo.