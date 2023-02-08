Эксперт рассказал, как лобовое стекло может стать причиной пожара в машине

Опубликовано: 08.02.2023 15:47 , Обновлено: 08.02.2023

Российский автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, в каком случае лобовое стекло автомобиля может привести к выходу из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ) и пожару.

По словам специалиста, такое может случиться из-за неоригинального, некачественного стекла. А именно того, что пропускает воду во время дождя.

Баканов объяснил это тем, что многие ЭБУ находятся около моторного щита авто или внутри передней панели. Поэтому если лобовое стекло заменили на деффектное, то там, где герметик соединен с кузовом, «образуется протечка и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку».

«И вы даже не будете знать об этом. Результат обычно один – короткое замыкание и пожар», — рассказал эксперт «Газете.ru».

Кроме того, из-за некачественного стекла может быть больше бликов в солнечную погоду, а ночью плохо видно дорогу.