Экипажи "Стрелы" в двух областях и ночные «отработки» дорог. В ГАИ предупредили о рейдах в выходные по всей Беларуси

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Опубликовано: 22.02.2025 11:20 , Обновлено: 22.02.2025

Министерство внутренних дел в субботу, 22 февраля, рассказало, какие рейдовые мероприятия запланировали сотрудники Госавтоинспекции на дорогах по всей Беларуси в эти выходные. Приоритет на этот раз решили отдать профилактике происшествий в темное время суток.

Рейды ГАИ на выходных стали уже привычными для белорусских автомобилистов. Как обычно, инспекторы пообещали уделить повышенное внимание профилактике аварий при участии так называемыми “уязвимыми участниками дорожного движения”, к которым относят пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности.

Особенностью рейдов в эти выходные станет то, что усилить контроль инспекторы решили преимущественно в тёмное время суток. Рейдовые группы пообещали отправить на “отработку” к нерегулируемым пешеходным переходам, а также тем участкам дорог, которые по статистике характеризуются повышенным риском наезда на пешеходов и велосипедистов.

Начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, рассказывая о рейдах в эти выходные, особо подчеркнула, что решающую роль с точки зрения безопасности пешеходов на дороге ночью и в условиях недостаточной видимости (то есть в туман или метель) играют световозвращающие элементы.

“Они делают незащищенных участников движения заметными в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, а при движении с дальним светом оно увеличивается до 400 метров. Это дает водителю возможность своевременно увидеть человека и принять необходимые меры во избежание наезда”, - подчеркнула специалист, призвав пешеходов не пренебрегать этим обязательным элементом.

[info_b]Напомним, обязанность пешеходов обозначать себя световозвращающим элементом в сумерках и ночью закреплена в пункте 17.1 действующих ПДД. Отметим, что в этом пункте чётко прописано, что фликер обязателен «при движении по краю проезжей части дороги». Согласно статье 18.20 КоАП, за нарушение этого требования в Беларуси можно получить штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (то есть до 126 рублей сегодня).[/info_b]

Куда пустят “Стрелу” в выходные?

Также в ГАИ взяли за правило в выходные дни направлять экипажи специального подразделения ДПС “Стрела” МВД на “отработку” самых аварийноопасных участок дорог в двух областях. На этих выходных на очереди следующие регионы:

Гродненская область,

Минская область.

В ГАИ также напомнили о том, что ведомство ведёт постоянный мониторинг состояния проезжей части, в том числе, с помощью системы камер наружного наблюдения, которыми в Беларуси охвачена вся дорожная сеть. В ГАИ пообещали “оперативно реагировать” на “резкое изменение погодных условий” и “ориентировать” сотрудников на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам движения.

На дороги Беларуси вышли женские экипажи ГАИ

Впрочем, в этих выходные белорусским водителям следует быть готовым к тому, что остановить их инспекторы могут не только из-за выявленного нарушения. Уже в пятницу, 21 февраля, на дороги во многих регионах страны начали выходить женские экипажи ГАИ. Они останавливали некоторые авто только лишь для того, чтобы поздравить водителей-мужчин с приближающимся праздником - Днём защитников Отечества, которое будут отмечать в Беларуси в это воскресенье.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Барановичах Брестской области к профилактическим рейдовым мероприятиям Госавтоинспекции начали привлекать военных. Совместные дежурства на дорогах райцентра инспекторы с военными провели, в частности, 20 февраля, когда в области проходил Единый День знаний Правил дорожного движения (ПДД) под девизом “Безопасный переход”.

В Барановичах к рейдам ГАИ начали привлекать военных