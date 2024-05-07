"Едва не устроил аварию" - В Сети показали дрифт легковушки на кольцевой развязке в Гродно

🎥 Видео

Опубликовано: 07.05.2024 11:09 , Обновлено: 07.05.2024

В Сети появилось видео, на котором показан дрифт легковушки на кольцевой развязке в Гродно. Очевидец рассказал, что водитель делал "два подхода", при первом "едва не устроил аварию".

Судя по ролику, “дрифтовала” легковушка в темное время суток. «У него было два подхода. Один в районе 22 часов, потом ближе к полуночи. В первый раз водитель едва не устроил аварию, ведь через кольцо ехали и другие машины», — рассказал читатель портала Newgrodno.by, который и поделился роликом.

Видео ускорено в три раза. Как заметно в ролике, водитель постоянно пытался поставить машину боком и проехать в управляемом заносе.

[info_b]Дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта с использованием управляемого заноса на максимально возможной для удержания на трассе скорости.[/info_b]