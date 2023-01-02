Что делать, если примерзают двери в машине

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Опубликовано: 02.01.2023 12:24 , Обновлено: 30.12.2022

Для водителей зима – период, требующий большого терпения. Например, замерзание дверей – насущная проблема, а замерзание уплотнителей может доставить немало хлопот. Поэтому стоит знать, насколько важно правильно поддерживать уплотнители и что использовать, чтобы замерзший автомобиль перестал быть ежегодной проблемой.

Почему замерзают двери в автомобиле?

Как и в любом другом месте, где необходимо сохранить уплотнение между двумя металлическими деталями, мы используем уплотнения в дверях машины. В противном случае мы не смогли бы поддерживать нужную температуру внутри автомобиля. Однако по мере старения и затвердевания уплотнений в них появляются щели, через которые может проникать вода. Летом это едва заметно, но зимой, когда жидкая вода превращается в твердый лед, проблема становится острой.

Замерзшая вода не только застывает, но и увеличивается в объеме. Поэтому лед, присутствующий в трещинах, раздвигает уплотнения, часто до уровня, который теоретически должен быть больше, чем пространство, предназначенное для уплотнений. В результате дверь «приваривается» к кузову, что приводит к проблемам с открыванием.

Что делать, если двери замерзают?

Если бы «клеем», соединяющим дверь с кузовом, был сам лед, возникло бы искушение решить проблему силой. Проблема, однако, в том, что лед находится в прокладке, которую мы не хотим потерять. Поэтому вместо того, чтобы пытаться открыть дверь силой, лучше поработать другим способом.

Вместо этого стоит заранее стоит смазать резинки уплотнителей полимерной силиконовой смазкой, которая хорошо переносит низкие температуры, а при ее отсутствии — техническим вазелином.

Конечно, можно защитить двери и при помощи состава WD-40. Однако,говорят специалисты, с этим нужно быть очень осторожным — средство может повредить резинотехнические и пластиковые компоненты.

Если все совсем плохо, можно медленно влить теплую (но не горячую!) в образовавшуюся щель между дверью и кузовом. Когда вы попали в салон, сразу же заведите двигатель и включить печь, чтобы избавиться от наледи на уплотнителях.

Если вы зальете уплотнитель горячей водой, это может привести к плачевным результатам. Слишком горячая вода повредит прокладку и даже может расколоть стекло в результате реакции на большую разницу температур. Слегка более холодная вода, с другой стороны, не даст желаемого эффекта и лишь заполнит те места, которые на тот момент были еще пусты.