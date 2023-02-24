Чиновники предложили водителям в Минске помнить про четные и нечетные дни
В Мингорисполкоме на заседании 24 февраля предложили ввести для водителей новое правило, после принятия которого им придется вспоминать про четные и нечетные дни.
В частности, они обсуждали возможный запретит на парковку автомобилей в крайних правых полосах проезжей части зимой (в определенные дни).
По их мнению, это облегчит дорожникам работу по уборке снега.
Например, на улицах, где есть трудности с уборкой снега из-за припаркованных авто, предложили поставить специальные дорожные знаки. По четным дням будут запрещать водителям парковаться на одной стороне улицы, а по нечетным – на второй, передает госагентство «Минск-Новости».
Вопрос поручили проработать ГАИ и «Горремавтодору»и внести свои предложения.