Часть минской кольцевой пообещали полностью перекрыть на три часа. Во сколько и какой участок объезжать 7 мая?

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Опубликовано: 07.05.2024 12:26 , Обновлено: 07.05.2024

Во вторник, 7 мая, на одном из участков минской кольцевой автодороги (МКАД) Следственный комитет Беларуси запланировал следственный эксперимент для установления обстоятельств недавней аварии, произошедшей в этом месте. Для этого часть внешнего кольца МКАД следователям придётся полностью перекрыть для посторонних.

Трёхчасовой эксперимент запланирован на 13:00-16:00 на 4 километре внешнего кольца МКАД.

“Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации”, - призвали в ведомстве.