Центр Минска решили частично закрыть для всех видов транспорта в выходные. В ГАИ показали схему движения

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Опубликовано: 11.04.2024 14:46 , Обновлено: 11.04.2024

Столичная Госавтоинспекция предупредила минчан о временном ограничении движения в самом центре города в предстоящие выходные. На сутки движение одной из участков пообещали перекрыть для всех видов транспорта.

Ограничения будут действовать с 00:40 13 апреля до 05:00 15 апреля . В УГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили, что они связаны с предстоящими дорожными работами на одном из самых оживлённых перекрёстков города - пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова.

Полностью перекрыть движение транспорта решили с 00:40 13 апреля до 05:00 14 апреля - в обоих направлениях с сохранением правых поворотов на улице Козлова и проспекте Машерова. Пересечь перекресток со стороны улицы Козлова, а также со стороны проспекта Машерова там можно будет только по первой и второй полосам движения. Вот как в эти стуки там будет организовано движение:

С 05:00 14 апреля до 05:00 15 апреля полностью закрыть движение всех видов транспорта пообещали на участке проспекта Независимости от улицы Козлова до бульвара Мулявина, а также частично - со стороны площади Победы. При этом там поворот на улицу Козлова там решили оставить свободным.

Со стороны проспекта Машерова транспорт сможет следовать только по первой полосе, а со стороны улицы Козлова движение полностью перекроют. Движение решили организовать по следующей схеме: