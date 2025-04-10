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Опубликовано: 10.04.2025 16:50 , Обновлено: 10.04.2025

Очередной метод борьбы с любителями парковаться на бордюрах зафиксировали в минском микрорайоне Серебрянка. Пользователь TikTok anti_arbuzer продемонстрировал в своём видео, как во дворах на проспекте Рокоссовского из бетонного бордюрного камня торчат ржавые металлические обрубки, и задался вопросом о законности и безопасности такого «благоустройства». Реакция в комментариях быстро расставила всё по местам, но вопросов у других зрителей меньше не стало.

На кадрах видно, как вдоль проезда из бордюра через определённые промежутки выступают остатки металлических конструкций. «Какая прелесть. Два сантиметра болтяры торчат», — констатировал автор, недоумевая, существуют ли правила, описывающие «установку дорожных конструкций» подобным образом.

Как быстро выяснилось в комментариях, эти «болтяры» — на самом деле анкерные крепления, оставшиеся после того, как сломались установленные ранее антипарковочные столбики. «Столбики сломали, крепёж остался», — пояснили знающие пользователи.

Кто виноват в поломке столбиков?

«Их посбивали любители заехать на бордюр», — посчитали некоторые комментаторы, возлагая вину на «паркунов». Другие согласились и назвали таких водителей «негодяями».

Однако вне зависимости от того, кто сломал столбики, сам факт наличия торчащих из бордюра острых металлических остатков вызвал у комментаторов серьёзные опасения.

«Боже мой, как же упала моя сестра в темноте, после работы уставшая шла… Просто носом легла», — поделилась печальным опытом одна из пользовательниц.

«Железки эти опасны и для случайного заезда», — отметили многие.

Один комментатор даже задумался о юридической стороне: «А законно или незаконно просто заехать и потом съехать с бордюра? За пробитые колеса можно предъявлять хозяину этих арматур?».