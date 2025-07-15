Более 82% устарели. Прокуратура отчиталась о проверке двух троллейбусных парков на Могилёвщине
Прокуратура Могилевской области 15 июля отчиталась о проверке двух троллейбусных парков на Могилёвщине. В результате неё были "выявлены отдельные организационные и финансовые проблемы", которые, как заявили в ведомстве, "не способствуют в конечном счете обеспечению должной безопасности пассажирских перевозок".
С проверкой в этот раз сотрудники прокуратуры пришли в Могилевский и Бобруйский филиалы троллейбусных парков №1 и №2 ОАО “Могилевоблавтотранс”.
[info_b]Согласно официальным данным, озвученным в Генпрокуратуре, по состоянию на июнь 2025 года на балансе предприятий находились 143 троллейбуса , которые хотят по 11 маршрутом общей протяженностью более 300 км. За 2024 год пассажиропоток на этих троллейбусных маршрутах превысил 38 млн человек, причём за год он вырос на 2,5%.[/info_b]
Проверка показала, что порядка 82,5% подвижного состава троллейбусных парков сейчас “эксплуатируется сверх нормативного срока службы”, проще говоря - устарели и требуют замены.
[info_b]Нормативный срок эксплуатации для общественного транспорта в Беларуси, как ранее рассказывал Валерий Шкуратов, директор предприятия “Столичный транспорт и связь”, который является оператором городских перевозок в Минске, составляет 10 лет .[/info_b]
Как установили сотрудники прокуратуры, с 2020 по 2025 год в проверенных троллейбусных парках было списано 64 троллейбуса из-за “физического износа”, а кот капитальный ремонт проводится “выборочно”.
“Рреальное обновление транспорта не соответствует государственной программе, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 года №292 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы”, - констатировали в ведомстве. Там отметили, что за последние 10 лет предприятия закупили только 22 новых троллейбуса , а за время действия выше указанной госпрограммы - только 9 новых машин.
В прокуратуре подчеркнули, что техническое состояние транспорта напрямую “влияет на качество перевозок”, и привели показательную статистику: за 2024 год техника аварийно сходила с линии более 1,5 тыс. раз, затраты на её ремонт в 2023–2024 годах превысили 1,8 млн рублей .
Что касается организационных и финансовых проблем, выявленных в ходе проверки, то в прокуратуре указали лишь на некоторые из них:
- отсутствие договоров на эксплуатацию новых участков контактной сети,
- ограниченное развитие сопутствующих услуг,
- недостаточная реакция на обращения филиалов по обновлению техники.
“Общая финансовая устойчивость требует дополнительных управленческих решений. Отмеченные нарушения не способствуют в конечном счете обеспечению должной безопасности пассажирских перевозок”, - резюмировали в ведомстве.
По данным пресс-службы Могилевской областной прокуратур, итогом проверки стало обращение к Могилевскому областному исполкому, которому “предложено принять дополнительные меры по решению проблемных вопросов в сфере транспортной безопасности, обеспечению качества и надежности пассажирских перевозок”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси сообщили, что в 2025 году решили организовать пилотный проект сервиса по вызову общественного транспорта в “населенные пункты с незначительным пассажиропотоком”, то есть небольшие деревни. Но пока только в одном районе страны.