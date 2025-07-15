Опубликовано: 15.07.2025 11:22 , Обновлено: 15.07.2025

Прокуратура Могилевской области 15 июля отчиталась о проверке двух троллейбусных парков на Могилёвщине. В результате неё были "выявлены отдельные организационные и финансовые проблемы", которые, как заявили в ведомстве, "не способствуют в конечном счете обеспечению должной безопасности пассажирских перевозок".

С проверкой в этот раз сотрудники прокуратуры пришли в Могилевский и Бобруйский филиалы троллейбусных парков №1 и №2 ОАО “Могилевоблавтотранс”.

[info_b]Согласно официальным данным, озвученным в Генпрокуратуре, по состоянию на июнь 2025 года на балансе предприятий находились 143 троллейбуса , которые хотят по 11 маршрутом общей протяженностью более 300 км. За 2024 год пассажиропоток на этих троллейбусных маршрутах превысил 38 млн человек, причём за год он вырос на 2,5%.[/info_b]

Проверка показала, что порядка 82,5% подвижного состава троллейбусных парков сейчас “эксплуатируется сверх нормативного срока службы”, проще говоря - устарели и требуют замены.

[info_b]Нормативный срок эксплуатации для общественного транспорта в Беларуси, как ранее рассказывал Валерий Шкуратов, директор предприятия “Столичный транспорт и связь”, который является оператором городских перевозок в Минске, составляет 10 лет .[/info_b]

Как установили сотрудники прокуратуры, с 2020 по 2025 год в проверенных троллейбусных парках было списано 64 троллейбуса из-за “физического износа”, а кот капитальный ремонт проводится “выборочно”.

“Рреальное обновление транспорта не соответствует государственной программе, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 года №292 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы”, - констатировали в ведомстве. Там отметили, что за последние 10 лет предприятия закупили только 22 новых троллейбуса , а за время действия выше указанной госпрограммы - только 9 новых машин.

В прокуратуре подчеркнули, что техническое состояние транспорта напрямую “влияет на качество перевозок”, и привели показательную статистику: за 2024 год техника аварийно сходила с линии более 1,5 тыс. раз, затраты на её ремонт в 2023–2024 годах превысили 1,8 млн рублей .

Что касается организационных и финансовых проблем, выявленных в ходе проверки, то в прокуратуре указали лишь на некоторые из них:

отсутствие договоров на эксплуатацию новых участков контактной сети,

ограниченное развитие сопутствующих услуг,

недостаточная реакция на обращения филиалов по обновлению техники.

“Общая финансовая устойчивость требует дополнительных управленческих решений. Отмеченные нарушения не способствуют в конечном счете обеспечению должной безопасности пассажирских перевозок”, - резюмировали в ведомстве.

По данным пресс-службы Могилевской областной прокуратур, итогом проверки стало обращение к Могилевскому областному исполкому, которому “предложено принять дополнительные меры по решению проблемных вопросов в сфере транспортной безопасности, обеспечению качества и надежности пассажирских перевозок”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси сообщили, что в 2025 году решили организовать пилотный проект сервиса по вызову общественного транспорта в “населенные пункты с незначительным пассажиропотоком”, то есть небольшие деревни. Но пока только в одном районе страны.

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