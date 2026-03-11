БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы

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Опубликовано: 11.03.2026 17:00 , Обновлено: 11.03.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) в своем предупреждении призвала белорусов иногда использовать факелы. Впрочем, ситуация, когда они могут потребоваться, случается редко.

В своем сообщении БелЖД уточнила, что речь идёт о ситуации, когда машина заглохла прямо на железнодорожных путях на переезде. В таком случае не надо паниковать, а действовать согласно инструкции:

Включить аварийную световую сигнализацию. Немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда. При имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), при этом объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту. Оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При этом при приближении поезда водитель или пассажир “ОБЯЗАН БЕЖАТЬ ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности”.

А вот сигнал остановки должен выглядеть так:

Это КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РУКИ (днем - с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с фонарем или факелом ).

Где взять факел в такой ситуации, и как его можно изготовить из подручных средств, в БелЖД не рассказали. В магазинах они тоже в свободном доступе не продаются, зато есть фонарики. В общем, будет не лишним один всегда иметь в автомобиле.