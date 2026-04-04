Белтехосмотр назвал самые частые неисправности у электромобилей

Опубликовано: 04.04.2026 08:59 , Обновлено: 04.04.2026

Порядка 8,5% электромобилей, приехавших на техосмотр, не получили с первого раза "дазвол". Об этом свидетельствуют цифры УП "Белтехосмотр", которые предприятие опубликовало по итогам марта.

Для сравнения, в среднем этот показатель для машин с ДВС был выше: 13,2% (25 716 машин из общего количества).

Белтехосмотр также назвал наиболее частые поломки, не позволившие электромобилям пройти обязательный государственный техосмотр.

Всего у 35 из 410 электромобилей, прошедших диагностику, обнаружены неисправности. Вот, что выявили проверки: