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Белтехосмотр назвал самые частые неисправности у электромобилей

Белтехосмотр назвал самые частые неисправности у электромобилей
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Порядка 8,5% электромобилей, приехавших на техосмотр, не получили с первого раза "дазвол". Об этом свидетельствуют цифры УП "Белтехосмотр", которые предприятие опубликовало по итогам марта.

Для сравнения, в среднем этот показатель для машин с ДВС был выше: 13,2% (25 716 машин из общего количества).

Белтехосмотр также назвал наиболее частые поломки, не позволившие электромобилям пройти обязательный государственный техосмотр.

Всего у 35 из 410 электромобилей, прошедших диагностику, обнаружены неисправности. Вот, что выявили проверки:

  1. Внешние световые приборы — 9 неисправностей (самая частая проблема).

  2. Тормозные системы — 7 неисправностей.

  3. Рулевое управление — 5 неисправностей.

  4. Элементы ходовой части — 5 неисправностей.

  5. Комплектация — 4 неисправности.

  6. Колёса и шины — 3 неисправности.

  7. Стёкла и устройства их обогрева/обдува, солнцезащитные козырьки (шторки) — 2 неисправности.

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