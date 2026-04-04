Белтехосмотр назвал самые частые неисправности у электромобилей
Порядка 8,5% электромобилей, приехавших на техосмотр, не получили с первого раза "дазвол". Об этом свидетельствуют цифры УП "Белтехосмотр", которые предприятие опубликовало по итогам марта.
Для сравнения, в среднем этот показатель для машин с ДВС был выше: 13,2% (25 716 машин из общего количества).
Белтехосмотр также назвал наиболее частые поломки, не позволившие электромобилям пройти обязательный государственный техосмотр.
Всего у 35 из 410 электромобилей, прошедших диагностику, обнаружены неисправности. Вот, что выявили проверки:
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Внешние световые приборы — 9 неисправностей (самая частая проблема).
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Тормозные системы — 7 неисправностей.
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Рулевое управление — 5 неисправностей.
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Элементы ходовой части — 5 неисправностей.
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Комплектация — 4 неисправности.
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Колёса и шины — 3 неисправности.
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Стёкла и устройства их обогрева/обдува, солнцезащитные козырьки (шторки) — 2 неисправности.