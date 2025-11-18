«Белшина» пожаловалась на демпинг китайских конкурентов в ЕАЭС. Что теперь будет?

Опубликовано: 18.11.2025 17:59 , Обновлено: 18.11.2025

Одни из крупнейших производителей автомобильных шин на территории ЕАЭС, включая белорусский завод «Белшина», пожаловались на демпинг со стороны азиатских производителей.

Они считают, что компании из Китая, Вьетнама и Таиланда продавали свои изделия дешевле рынка намерено, чтобы вытеснить местных производителей.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже начала расследование, итогом которого могут стать защитные пошлины.

Продавались почти на 24,2% дешевле?

По данным на сайте ЕЭК, азиатские конкуренты продавали грузовые покрышки в России по заниженным ценам. Вьетнамские шины, по данным комиссии, норм почти на 24,2% дешевле среднерыночной стоимости, а таиландские — на 20%. Однако больше всех демпинговалм китайские заводы, чья продукция, согласно данным, на 29,6% ниже рынка.

Стоит отметить, что речь идет о специфическом сегменте — грузовых шинах с большим посадочным диаметром и высокой грузоподъемностью. Те, что ставят на самосвалы, автобусы и тяжелую технику.

Как сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на цифры заявителей, объем их производства сократился на 14%, а складские запасы, наоборот, выросли на 19%.

Но и это еще не все. Прибыль от продаж за три квартала 2025 года рухнула в 1,8 раза. Рентабельность - на столько же. >

Что теперь будет?

Евразийская экономическая комиссия дала себе 60 дней на сбор и анализ данных. Если факт демпинга подтвердится, в отношении вьетнамских и таиландских покрышек могут ввести специальные защитные пошлины. Их цель — уравнять цены импортных и местных шин, чтобы восстановить честную конкуренцию.

С китайскими шинами ситуация иная. На них уже действуют пошлины, которые продлятся как минимум до июля 2026 года. Тем не менее, их тоже включили в новое расследование.