Белорусы заплатили больше 1,4 млрд за китайские легковушки в 2025 году

Опубликовано: 18.12.2025 18:27 , Обновлено: 18.12.2025

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики подсчитало, сколько страна заработала на экспорте пассажирских автомобилей в Беларусь. Оказалось, что республика вошла в топ-20 стран, куда Китай экспортировал свои легковые автомобили.

По данным издания Myfin.by, экспортная позиция «Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей» за период с начала года по октябрь включительно принесла Китаю около $1,40 млрд только из Беларуси. Россияне же импортировали на более чем $6 млрд.

Таким образом, сами белорусы заплатили куда больше за легковушки из Китая с учётом удорожания “чайна-мобилей” на пути в Беларусь.

Ещё весной председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода в эфире государственного «Первого канала белорусского радио» объяснил, из чего складывается конечная стоимость автомобиля, импортируемого из Китая в Беларусь, на примере Geely Monjaro. И почему в итоге цена вырастает в 3 раза.

Сюжет опубликовал TikTok-аккаунт belradio_1, видео тогда собрало более 650 тысяч просмотров.