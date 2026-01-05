Белорусы в 2025 году чаще садились за руль пьяными - ГАИ
Глава ГАИ Беларуси Виктор Ротченков сообщил, что по итогам 2025 года белорусы стали чаще ездить за рулём пьяными. О чем свидетельствует статистика по итогам двух лет.
Если в 2024 году было зафиксировано более 10 тыс “пьяных” нарушений, то по итогам 2025 года цифра вождений в пьяном виде достигла 11 850. При этом колличество аварий с участием пьяных водителей снизилось.
Впрочем, такая статистика может свидетельствовать не столько о росте количества пьяных за рулём, сколько о более пристальном внимании и более частых проверках ГАИ. И это немудрено, ведь за вождение в пьяном виде штраф могут достигать 9000 рублей.
Напомним, что в Беларуси за пьяное вождение, кроме штрафа, также положено лишение прав и даже конфискация автомобиля.