Белорусы рванули в октябре за новыми машинами. Но не все дилеры полны оптимизма?

📊 Анализ

Опубликовано: 06.11.2025 15:57 , Обновлено: 06.11.2025

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси продемонстрировали в октябре заметное оживление. После скромного роста в 2% в сентябре, в октябре рынок вырос более чем на 15%. Однако за кадром яркого всплеска остаются тревожные сигналы, заставляющие экспертов с осторожностью смотреть в ближайшее будущее.

От стагнации к рывку

Летние месяцы и начало осени выдались для автодилеров довольно спокойными. Продажи в сентябре составили 4352 автомобиля, что лишь немногим лучше августовских показателей. Более того, как отмечали эксперты, в последние месяцы рынок шел «по прошлогоднему графику», не показывая существенного прироста.

Октябрь вселил оптимизм. Рост более чем на 15% по отношению к сентябрю во многом был обусловлен «расширением модельного ряда у дилеров, в особенности за счет активного выхода новинок в категориях гибридов и электрокаров». Такую точку зрения высказал Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»: «Мы прогнозируем, что до конца 2025 года на рынке сохранится восходящий тренд, даже с учетом наступления зимнего периода».

Лидеры и тренды

Картина на рынке, впрочем, предсказуема: белорусский бренд BELGEE, собирающий свои авто на базе китайских Geely, продолжает удерживать ведущие позиции за счёт доступных кредитов и ухода из Беларуси привычных белорусам брендов.

Только в октябре было реализовано 2 395 автомобилей марки. Абсолютным хитом продаж остается компактный кроссовер Belgee X50, чьи совокупные продажи с начала года уже перевалили за 8,4 тысячи единиц. В тройке лидеров также прочно обосновались многострадальная российская Lada Vesta и топовый по белорусским меркам Belgee X70, хотя и с существенным отставанием.

Важным трендом октября стало 10-процентное увеличение импорта электромобилей. Общий настрой на электрификацию транспорта сохраняется весь год: за январь-сентябрь было продано 5616 «зеленых» автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом внутри сегмента происходит перераспределение: доля последовательных гибридов, которая в начале года составляла более 60%, к июлю упала до 22%, уступая дорогу чистым электромобилям.

Почему дилеры без оптимизма?

Несмотря на октябрьский подъем, звучат и более сдержанные прогнозы. Исполнительный директор автомобильного холдинга «Атлант-М» Сергей Самойло ранее указывал на серьезные препятствия: «Действует высокий утилизационный сбор на импортные автомобили с ДВС для юридических лиц. Недавно исчерпана квота на 2025 год для беспошлинного ввоза электромобилей и последовательных гибридов, что приведет к временной приостановке импорта таких автомобилей».

Эту проблему дополняет и другая тревожная тенденция, на которую обратил внимание еще в августе директор УП «БАА-Консалт» Дмитрий Ярота: «Большую тревогу вызывает снижение количества продаваемых на рынке моделей автомобилей, которые за 5 месяцев текущего года упали с 64 до 56 единиц». Это сужение ассортимента может ограничить выбор для потребителей и замедлить рост.

Что ждет рынок в конце года?

Таким образом, октябрьский всплеск может стать последним ярким событием года для белорусского авторынка. С одной стороны, сохраняется потенциал для роста за счет электромобилей, как и прогнозирует Геннадий Свидерский: «Ожидается, что категория электромобилей продолжит демонстрировать опережающие темпы роста».

С другой стороны, административные барьеры вносят серьезные коррективы. Вердикт Сергея Самойло звучит более категорично: «Ожидается, что в последние месяцы 2025 года не произойдет значительного сезонного прироста продаж, и рынок будет близок к текущим уровням».