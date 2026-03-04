Белорусы продолжают отказываться от российских LADA - Статистика продаж БАА

Опубликовано: 04.03.2026 12:07 , Обновлено: 04.03.2026

В феврале белорусы ринулись в автосалоны, нарастив тем самым дилерам статистику продаж новых автомобилей. Однако радоваться могут не все бренды, сообщили в Белорусской ассоциации автомобилистов (БАА).

Согласно данным организации, в феврале белорусы купили 4,1 тыс. автомобилей, что на 13% больше, чем в январе, который показал значительный спад.

«Ключевым фактором рыночного подъема стал завод «БЕЛДЖИ». Предприятие продемонстрировало впечатляющую динамику: продажи брендов BELGEE и Geely в феврале достигли 2,7 тыс. единиц, что на 41% больше, чем в январе», — рассказали в БАА.

Таким образом, Борисовский завод, где собирают китайские Geely и частично белорусские Belgee, укрепил свои позиции, заняв 65% белорусского рынка.

А вот российский производитель «АвтоВАЗ» должен кусать локти по итогам февраля. Автомобили под брендом LADA в прошлом месяце продавались слабо, всего 470 автомобилей. А это на 13% ниже январских показателей, тоже не особо высоких.

Возможно, российскому автопроизводителю стоит внимательнее отнестись к своему имиджу, не говоря о техническом исполнении машин и ценовой политике. Знаменитая фраза «Можно, а зачем?» тут вряд ли поможет.

Также падение коснулось и других зарубежных автобрендов, естественно, китайских. Другие теперь в Беларусь официально не едут.

Зато сохраненные льготы на электромобили помогли удержанию спроса среди белорусов.

«Электромобили окончательно закрепились в портфелях дилеров: в феврале каждый второй из пяти проданных автомобилей был оснащен электрической силовой установкой», — подвели итоги февраля в БАА.

Кстати, в январе 2026 года продажи пятнадцати ведущих марок в Беларуси составили 3 508 новых легковых автомобилей. Ассоциация также отметила сокращение продаж новых легковых автомобилей в стране на 40% по сравнению с январём 2025 года.