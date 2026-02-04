Белорусы почти перестали покупать российские легковушки

Опубликовано: 04.02.2026 15:38 , Обновлено: 04.02.2026

В январе 2026 года белорусы обвалили продажи новых машин в автосалонах. Согласно данным Белорусской ассоциации автомобилистов (БАА), за первый месяц продажи пятнадцати самых популярных марок составили 3 508 штук.

При этом продажи новых легковых автомобилей в стране сократились сразу аж на 40% по сравнению с январем 2025 года. А падение зафиксировали все бренды, кроме Belgee и Geely, доля которых в январе составила 52,8% от всех продаж.

И это большой успех для собираемых в Борисове “китайцев”, ведь ещё в прошлом году их доля была 27%.

В то же время белорусы стали меньше покупать иномарки, произведённые или приведенные из России. Импорт автомобилей из соседней страны упал в январе в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Продажи тоже просели.

“Доля общего рынка, занимаемая ввозимыми из России автомобилями, за год снизилась с 38% до 15%. При этом продажи марки Lada снизились в 3,6 раза к январю 2025 г., а продажи производимых в Российской Федерации легковых автомобилей китайских марок на внутреннем рынке страны фактически прекращены”, — говорится в сообщении БАА.

Впрочем, покупатели в нашей стране понемногу снизили и покупки легковушек из других стран за пределами ЕАЭС (Евразийский экономический союз) — их доля снизилась с 35% до 27%.

Но, как заметили в БАА, белорусы не отказались от покупки авто. Просто большая их часть, в попытке сэкономить на обязательном дорогом гарантийном ТО (техническом обслуживании) да и опасаясь качества иномарок, большинство из которых с китайскими корнями, покупает машины, пригнанные из Европы или США. Или просто на белорусской вторичке.

Импорт новых легковых автомобилей физлицами (физическими лицами) нарастает и в январе 2026 года составил 56% общего импорта в страну.