Белорусы массово пожаловались в Госконтроль на зарядки электромобилей. Что теперь будет?

Опубликовано: 01.04.2026 15:59 , Обновлено: 01.04.2026

Более 120 жалоб получил Комитет государственного контроля (КГК) на работу зарядок для электромобилей в Беларуси. Все это они успели сделать за непродолжительное время работы горячей линии на тему зарядной инфраструктуры в стране.

Большинство жалоб касалось недостаточного количества электрических зарядных станций (ЭЗС) не только в районных центрах и на дорогах, но и в областных центрах.

“Жаловались люди на недостаток ЭЗС вдоль туристических маршрутов (Нарочь, Браславщина)”, - рассказали в Госконтроле.

Еще треть обратившихся пожаловались на то, что существующие зарядки работают некачественно. Некоторые, по словам позвонивших, не работают месяц и дольше.

“Есть претензии к недостаточному функционалу приложений, антисанитарии на парковочных местах для зарядки”, - рассказали в КГК.

Были и такие белорусы, кто, наоборот, пожаловался на лишние ЭЗС. Речь о мощных станциях, которые поставили во дворах жилых домов. Местным жителям не понравилось, что такие зарядки стали местом привлечения постоянных потоков машин и грязи.

“Одним из предложений в данной ситуации может стать установка в спальных районах исключительно медленных станций, не создающих шума и постоянного траффика автомобилей”, - поразмышляли в Госконтроле.

Жаловались и компании, которые устанавливают ЭЗС. Их представители были недовольны из-за бюрократии и непрозрачности согласования и получения разрешительной документации.

И что же решили в КГК? В ведомстве заявили, что все собранные жалобы отправят дальше по инстанциям: заинтересованным ведомствам и организациям. А сам Госконтроль пообещал их решение контролировать.