Белорусы и косули бьют антирекорды по количеству ДТП. 2026 год уже показал рост

Опубликовано: 26.02.2026 16:14 , Обновлено: 26.02.2026

Весь 2025 год и январь 2026 года стали рекордными по количеству аварий с участием диких животных. Согласно данным Госинспекции охраны животных, если в прошлом году количество погибших под колесами автомобилей зверей увеличилось на треть, то первый месяц нынешнего стал ещё хуже.

Согласно данным Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, в 2025 году было зафиксировано более 5000 фактов гибели диких животных в ДТП.

«Это на 32% больше по сравнению с 2024 годом. В результате ДТП в 2025 году погибло 5100 диких животных», — сообщил Дмитрий Моторо, начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира ведомства.

Тенденция к росту аварийности, по его словам, не только сохранилась, но и усилилась в 2026 году.

«В январе 2026 года зарегистрировано 310 фактов, что на 37% больше по сравнению с январем 2025-го. В результате погибло 318 диких животных», — привел свежие цифры Моторо, подчеркнув, что первый месяц года традиционно считается периодом наименьшей активности животных.

Лоси и косули — главная опасность

Самыми опасными на дорогах остаются лоси и косули.

«По-прежнему чаще всего фиксировались факты гибели в результате ДТП, например, это косули и лоси. Количество ДТП с участием косули в 2025 году значительно увеличилось», — констатировал представитель Госинспекции.

Для сравнения, в 2023 году, по данным ведомства, общее количество погибших животных составляло 4376 особей. Уже тогда основную массу составляли косули (2264 случая) и лоси (915 случаев). А в общем всего за два года количество ДТП с участием животных выросло на 48%.

Минская область — самая опасная

География происшествий с животными на дорогах распространяется на все регионы, однако наиболее сложная ситуация сложилась в центре Республики.

«По всем областям также наблюдается рост количества ДТП. Наибольший рост отмечается в Минской области. Ну, это понятно, здесь и трафик побольше», — пояснил Дмитрий Моторо, комментируя статистику 2025 года.

Как и в предыдущие годы, наиболее высокий уровень ДТП с участием диких животных фиксируется во втором и четвертом кварталах. Специалисты Госинспекции связали это с миграционной активностью и поисками корма.

«Наибольшее количество фактов ДТП отмечено в мае, наименьшее — в феврале. Аналогичная картина отмечалась у нас во всех годах с момента фиксирования случаев ДТП — с 2021 по 2024 год», — резюмировал Моторо.

Что собираются предпринять соответствующие службы для снижения ДТП с животными, чтобы переломить тренд последних лет, пока неясно.