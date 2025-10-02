Белорусов предупредили о новых знаках на дорогах в России

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Опубликовано: 02.10.2025 16:24 , Обновлено: 02.10.2025

Россия - одна из немногих стран, куда белорусы все ещё могут отправиться на личных автомобилях. Поэтому запланированные дополнения к разметке и знакам в соседней стране будут актуальными для многих водителей в Беларуси.

В газете МВД Беларуси “На страже” сообщили, что с 1 января 2026 года в соседней стране появится целый ряд новых знаков и табличек. Среди них будут такие:









Там, где невозможно нанести горизонтальную разметку, будут устанавливать вертикальный знак «Стоп-линия»;

Знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для повышения комфорта и снижение износа автомобилей;

Табличка «Глухие пешеходы» — в местах передвижения слабослышащих или неслышащих пешеходов;

На знаке «Парковка» теперь могут нарисовать «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Также в России уменьшили ширину одного парковочного места вдоль проезжей части с 2,5 м до 2,25 м, обосновав это более эффективным использованием дорожного пространства.

Некоторые знаки и таблички будут совмещать в себе элементы сразу нескольких существующих знаков. Что, по мнению составителей нововведений в РФ, снизит “визуальный шум” и позволит постепенно демонтировать свыше 55 000 знаков из 900 000 только с улиц Москвы. Что уж говорить о масштабах всей России.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в скором времени должны появиться новые дорожные знаки, которых нет в действующей редакции Правил дорожного движения (ПДД). В ГАИ ГУВД Мингорисполкома показали, как они будут выглядеть, где их можно будет встретить и что будут означать.

В Минске решили устанавливать новые дорожные знаки, которых нет в ПДД. Где и что будут означать?