«Белоруснефть» отправила работать на заправки директоров. Клиентам же пообещали 50% скидки

Опубликовано: 18.03.2026 08:41 , Обновлено: 18.03.2026

Белорусский крупнейший оператор заправок «Белоруснефть» объявил, что отправит руководство для работы на АЗС (автозаправочных станциях). Правда, на ограниченное время и в рамках акции, приуроченной к Международному дню клиента.

«19 марта с 13:00 до 17:00 на АЗС «Белоруснефти» во всех регионах страны пройдет акция «Менеджмент лицом к лицу с клиентом»», — сообщили в госкомпании.

В рамках акции директора и представители руководящих органов компании станут топливозаправщиками, а также операторами АЗС. В «Белоруснефти» уверяют, что так руководители разных уровней смогут «оценить сервис и принять решения по его улучшению».

Возможно, что-то ожидая в период проведения акции, в «Белоруснефти» пообещали на заправках, где будут работать простыми сотрудниками руководители, клиентам полновесную акцию: по карте «Заправка» предоставят скидку 50% на один горячий напиток.