Белорусам предложили новую марку китайский легковых автомобилей

📷 Фото

Опубликовано: 12.10.2022 21:55 , Обновлено: 12.10.2022

В Беларуси начнут продажи автомобилей очередного китайского бренда - JAC. Они должны будут, по мысли дилера, заменить европейские бренды, машины которых пропали из салонов в городах страны.

На данный момент белорусам уже предложили бронировать пикап Т6 и лифтбек J7, а к концу года обещают начать продажи кроссоверов JS4 и JS6. Однако цены на автомобили в Беларуси в компании пока не назвали.

JAC Т6

JAC J7

JAC JS4

JAC JS6

“Мы тщательно подошли к вопросу выбора партнера, прорабатывали и изучали множество автомобильных брендов, чтобы белорусскому потребителю привезти только тот продукт, в котором уверены”, – рассказал управляющий “JAC Атлант-М Боровая” Дмитрий Игнатович.

По его словам, в Беларуси уже знакомы с этой маркой автомобилей, так как по стране ездят коммерческие фургоны JAC.

Кстати, под маркой JAC выпускаются погрузчики, гидравлические тележки, легковые, грузовые и внедорожные автомобили, самосвалы, бетономешалки а также пассажирский транспорт (автобусы), длиной от 6 до 12 метров. Компания самостоятельно производит основные узлы и компоненты для своих грузовиков.

Ранее Телеграф сообщил, что Яндекс.Такси ведёт переговоры с белорусским заводом под Минском Unison и китайскими производителями авто BAIC Group, чтобы наладить производство легковых автомобилей, которые бы российская компания помогала продавать таксопаркам. Об этом сообщило российские издание Forbes.

Новость Телеграф